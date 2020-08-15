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В Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 633 пацієнти
15 серпня (станом на 9:00) в Україні 89 719 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 044 летальних, 47 430 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3 175 випадків;

Волинська область - 4 590 випадків;

Дніпропетровська область - 1 699 випадків; 

Донецька область - 1 073 випадки;

Житомирська область - 2 377 випадків;

Закарпатська область - 6 170 випадків;

Запорізька область - 1 052 випадки;

Івано-Франківська область -  6 468 випадків;

Кіровоградська область - 739 випадків;

м. Київ - 10 392 випадки;

Київська область - 4 495 випадків;

Львівська область - 11 824 випадки; 

Луганська область - 178 випадків;

Миколаївська область - 797 випадків;

Одеська область - 4 871 випадок;

Полтавська область - 544 випадки;

Рівненська область - 7 433 випадки;

Сумська область - 815 випадків;

Тернопільська область - 3 635 випадків;

Харківська область - 5 837 випадків;

Херсонська область - 294 випадки;

Хмельницька область - 1 539 випадків;

Чернівецька область - 7 434 випадки;

Черкаська область - 1 114 випадки;

Чернігівська область - 1 174 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 061 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 146 701 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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15 08 2020 10:34
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