В Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 633 пацієнти

15 серпня (станом на 9:00) в Україні 89 719 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 044 летальних, 47 430 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3 175 випадків; Волинська область - 4 590 випадків; Дніпропетровська область - 1 699 випадків; Донецька область - 1 073 випадки; Житомирська область - 2 377 випадків; Закарпатська область - 6 170 випадків; Запорізька область - 1 052 випадки; Івано-Франківська область - 6 468 випадків; Кіровоградська область - 739 випадків; м. Київ - 10 392 випадки; Київська область - 4 495 випадків; Львівська область - 11 824 випадки; Луганська область - 178 випадків; Миколаївська область - 797 випадків; Одеська область - 4 871 випадок; Полтавська область - 544 випадки; Рівненська область - 7 433 випадки; Сумська область - 815 випадків; Тернопільська область - 3 635 випадків; Харківська область - 5 837 випадків; Херсонська область - 294 випадки; Хмельницька область - 1 539 випадків; Чернівецька область - 7 434 випадки; Черкаська область - 1 114 випадки; Чернігівська область - 1 174 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 061 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 146 701 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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