В Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3 175 випадків;
Волинська область - 4 590 випадків;
Дніпропетровська область - 1 699 випадків;
Донецька область - 1 073 випадки;
Житомирська область - 2 377 випадків;
Закарпатська область - 6 170 випадків;
Запорізька область - 1 052 випадки;
Івано-Франківська область - 6 468 випадків;
Кіровоградська область - 739 випадків;
м. Київ - 10 392 випадки;
Київська область - 4 495 випадків;
Львівська область - 11 824 випадки;
Луганська область - 178 випадків;
Миколаївська область - 797 випадків;
Одеська область - 4 871 випадок;
Полтавська область - 544 випадки;
Рівненська область - 7 433 випадки;
Сумська область - 815 випадків;
Тернопільська область - 3 635 випадків;
Харківська область - 5 837 випадків;
Херсонська область - 294 випадки;
Хмельницька область - 1 539 випадків;
Чернівецька область - 7 434 випадки;
Черкаська область - 1 114 випадки;
Чернігівська область - 1 174 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 061 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 146 701 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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