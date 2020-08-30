В Україні зафіксовано 2096 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3948 випадків;
Волинська область - 5417 випадків;
Дніпропетровська область - 2306 випадків;
Донецька область - 1416 випадків;
Житомирська область - 3213 випадків;
Закарпатська область - 7456 випадків;
Запорізька область - 1558 випадків;
Івано-Франківська область - 9014 випадків;
Кіровоградська область - 810 випадків;
м. Київ - 13 093 випадки;
Київська область - 5580 випадків;
Львівська область - 14 356 випадків;
Луганська область - 312 випадків;
Миколаївська область - 1169 випадків;
Одеська область - 7094 випадки;
Полтавська область - 770 випадків;
Рівненська область - 9098 випадків;
Сумська область - 1456 випадків;
Тернопільська область - 5865 випадків;
Харківська область - 8889 випадків;
Херсонська область - 392 випадки;
Хмельницька область - 2402 випадки;
Чернівецька область - 10 145 випадків;
Черкаська область - 1538 випадків;
Чернігівська область - 1777 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 серпня 2020 року до Центру надійшло 2200 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 179 631 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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