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В Україні зафіксовано 2096 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужали 596 пацієнтів
30 серпня (станом на 9:00) в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 2096 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3948 випадків;

Волинська область - 5417 випадків;

Дніпропетровська область - 2306 випадків;

Донецька область - 1416 випадків;

Житомирська область - 3213 випадків;

Закарпатська область - 7456 випадків;

Запорізька область - 1558 випадків;

Івано-Франківська область -  9014 випадків;

Кіровоградська область - 810 випадків;

м. Київ - 13 093 випадки;

Київська область - 5580 випадків;

Львівська область - 14 356 випадків;

Луганська область - 312 випадків;

Миколаївська область - 1169 випадків;

Одеська область - 7094 випадки;

Полтавська область - 770 випадків;

Рівненська область - 9098 випадків;

Сумська область - 1456 випадків;

Тернопільська область - 5865 випадків;

Харківська область - 8889 випадків;

Херсонська область - 392 випадки;

Хмельницька область - 2402 випадки;

Чернівецька область - 10 145 випадків;

Черкаська область - 1538 випадків;

Чернігівська область - 1777 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 серпня 2020 року до Центру надійшло 2200 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 179 631 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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30 08 2020 10:26
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