В Україні зафіксовано 2096 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужали 596 пацієнтів

30 серпня (станом на 9:00) в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3948 випадків; Волинська область - 5417 випадків; Дніпропетровська область - 2306 випадків; Донецька область - 1416 випадків; Житомирська область - 3213 випадків; Закарпатська область - 7456 випадків; Запорізька область - 1558 випадків; Івано-Франківська область - 9014 випадків; Кіровоградська область - 810 випадків; м. Київ - 13 093 випадки; Київська область - 5580 випадків; Львівська область - 14 356 випадків; Луганська область - 312 випадків; Миколаївська область - 1169 випадків; Одеська область - 7094 випадки; Полтавська область - 770 випадків; Рівненська область - 9098 випадків; Сумська область - 1456 випадків; Тернопільська область - 5865 випадків; Харківська область - 8889 випадків; Херсонська область - 392 випадки; Хмельницька область - 2402 випадки; Чернівецька область - 10 145 випадків; Черкаська область - 1538 випадків; Чернігівська область - 1777 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 серпня 2020 року до Центру надійшло 2200 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 179 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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