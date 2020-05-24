В Україні зафіксовано 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 406 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 889 випадків; Волинська область - 771 випадок; Дніпропетровська область - 869 випадків; Донецька область - 143 випадки; Житомирська область - 626 випадків; Закарпатська область - 1061 випадок; Запорізька область - 410 випадків; Івано-Франківська область - 1277 випадків; Кіровоградська область - 473 випадки; м. Київ - 2623 випадки; Київська область - 1419 випадків; Львівська область - 1333 випадки; Луганська область - 43 випадки; Миколаївська область - 280 випадків; Одеська область - 827 випадків; Полтавська область - 266 випадків; Рівненська область - 1417 випадків; Сумська область - 166 випадків; Тернопільська область - 1115 випадків; Харківська область - 910 випадків; Херсонська область - 177 випадків; Хмельницька область - 346 випадків; Чернівецька область - 3028 випадків; Черкаська область - 388 випадків; Чернігівська область - 129 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.

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