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В Україні зафіксовано 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 406 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 889 випадків;

Волинська область - 771 випадок;

Дніпропетровська область - 869 випадків; 

Донецька область - 143 випадки;

Житомирська область - 626 випадків;

Закарпатська область - 1061 випадок;

Запорізька область - 410 випадків;

Івано-Франківська область - 1277 випадків;

Кіровоградська область - 473 випадки;

м. Київ - 2623 випадки;

Київська область - 1419 випадків;

Львівська область - 1333 випадки; 

Луганська область - 43 випадки;

Миколаївська область - 280 випадків;

Одеська область - 827 випадків;

Полтавська область - 266 випадків;

Рівненська область - 1417 випадків;

Сумська область - 166 випадків;

Тернопільська область - 1115 випадків;

Харківська область - 910 випадків;

Херсонська область - 177 випадків;

Хмельницька область - 346 випадків;

Чернівецька область - 3028 випадків;

Черкаська область - 388 випадків;

Чернігівська область - 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.

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24 05 2020 10:33
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