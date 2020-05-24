В Україні зафіксовано 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 889 випадків;
Волинська область - 771 випадок;
Дніпропетровська область - 869 випадків;
Донецька область - 143 випадки;
Житомирська область - 626 випадків;
Закарпатська область - 1061 випадок;
Запорізька область - 410 випадків;
Івано-Франківська область - 1277 випадків;
Кіровоградська область - 473 випадки;
м. Київ - 2623 випадки;
Київська область - 1419 випадків;
Львівська область - 1333 випадки;
Луганська область - 43 випадки;
Миколаївська область - 280 випадків;
Одеська область - 827 випадків;
Полтавська область - 266 випадків;
Рівненська область - 1417 випадків;
Сумська область - 166 випадків;
Тернопільська область - 1115 випадків;
Харківська область - 910 випадків;
Херсонська область - 177 випадків;
Хмельницька область - 346 випадків;
Чернівецька область - 3028 випадків;
Черкаська область - 388 випадків;
Чернігівська область - 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.
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