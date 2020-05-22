В Україні зафіксовано 20 148 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 442 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 824 випадки; Волинська область - 740 випадків; Дніпропетровська область - 859 випадків; Донецька область - 141 випадок; Житомирська область - 607 випадків; Закарпатська область - 1003 випадки; Запорізька область - 401 випадок; Івано-Франківська область - 1268 випадків; Кіровоградська область - 460 випадків; м. Київ - 2522 випадки; Київська область - 1344 випадки; Львівська область - 1240 випадків; Луганська область - 43 випадки; Миколаївська область - 277 випадків; Одеська область - 814 випадків; Полтавська область - 266 випадків; Рівненська область - 1323 випадки; Сумська область - 166 випадків; Тернопільська область - 1105 випадків; Харківська область — 866 випадків; Херсонська область - 173 випадки; Хмельницька область - 299 випадків; Чернівецька область - 2905 випадків; Черкаська область - 383 випадки; Чернігівська область - 119 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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