В Україні зафіксовано 20 148 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 824 випадки;
Волинська область - 740 випадків;
Дніпропетровська область - 859 випадків;
Донецька область - 141 випадок;
Житомирська область - 607 випадків;
Закарпатська область - 1003 випадки;
Запорізька область - 401 випадок;
Івано-Франківська область - 1268 випадків;
Кіровоградська область - 460 випадків;
м. Київ - 2522 випадки;
Київська область - 1344 випадки;
Львівська область - 1240 випадків;
Луганська область - 43 випадки;
Миколаївська область - 277 випадків;
Одеська область - 814 випадків;
Полтавська область - 266 випадків;
Рівненська область - 1323 випадки;
Сумська область - 166 випадків;
Тернопільська область - 1105 випадків;
Харківська область — 866 випадків;
Херсонська область - 173 випадки;
Хмельницька область - 299 випадків;
Чернівецька область - 2905 випадків;
Черкаська область - 383 випадки;
Чернігівська область - 119 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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