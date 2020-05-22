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В Україні зафіксовано 20 148 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 442 нові випадки
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 20 148 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 824 випадки;

Волинська область - 740 випадків;

Дніпропетровська область - 859 випадків; 

Донецька область - 141 випадок;

Житомирська область - 607 випадків;

Закарпатська область - 1003 випадки;

Запорізька область - 401 випадок;

Івано-Франківська область - 1268 випадків;

Кіровоградська область - 460 випадків;

м. Київ - 2522 випадки;

Київська область - 1344 випадки;

Львівська область - 1240 випадків; 

Луганська область - 43 випадки;

Миколаївська область - 277 випадків;

Одеська область - 814 випадків;

Полтавська область - 266 випадків;

Рівненська область - 1323 випадки;

Сумська область - 166 випадків;

Тернопільська область - 1105 випадків;

Харківська область — 866 випадків;

Херсонська область - 173 випадки;

Хмельницька область - 299 випадків;

Чернівецька область - 2905 випадків;

Черкаська область - 383 випадки;

Чернігівська область - 119 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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22 05 2020 10:23
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