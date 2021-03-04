В Україні зафіксовано 20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 2 053 випадки;
Вінницька область - 612 випадків;
Волинська область - 445 випадків;
Дніпропетровська область - 1 433 випадки;
Донецька область - 749 випадків;
Житомирська область - 642 випадки;
Закарпатська область - 393 випадки;
Запорізька область - 754 випадки;
Івано-Франківська область - 332 випадки;
Київська область - 1 366 випадків;
Кіровоградська область - 144 випадки;
Луганська область - 230 випадків;
Львівська область - 1 538 випадків;
Миколаївська область - 471 випадок;
Одеська область - 1 521 випадок;
Полтавська область - 774 випадки;
Рівненська область - 690 випадків;
Сумська область - 825 випадків;
Тернопільська область - 673 випадки;
Харківська область - 1 470 випадків;
Херсонська область - 274 випадки;
Хмельницька область - 1 144 випадки;
Черкаська область - 743 випадки;
Чернівецька область - 360 випадків;
Чернігівська область - 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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