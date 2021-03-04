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В Україні зафіксовано 20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 9 166 осіб, летальних випадків - 396
3 квітня (станом на 9:00 в Україні виявлено 1 731 971 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 342 536 осіб, летальних випадків - 34 075.
В Україні зафіксовано 20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 2 053 випадки;

Вінницька область - 612  випадків;

Волинська область - 445 випадків;

Дніпропетровська область - 1 433 випадки;

Донецька область - 749 випадків;

Житомирська область - 642 випадки;

Закарпатська область - 393 випадки;

Запорізька область - 754 випадки;

Івано-Франківська область - 332 випадки;

Київська область - 1 366 випадків;

Кіровоградська область - 144 випадки;

Луганська область - 230 випадків;

Львівська область - 1 538 випадків;

Миколаївська область - 471 випадок;

Одеська область - 1 521 випадок;

Полтавська область - 774 випадки;

Рівненська область - 690 випадків;

Сумська область - 825 випадків;

Тернопільська область - 673 випадки;

Харківська область - 1 470 випадків;

Херсонська область - 274 випадки;

Хмельницька область - 1 144 випадки;

Черкаська область - 743 випадки;

Чернівецька область - 360 випадків;

Чернігівська область - 705 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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03 04 2021 10:10
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