В Україні зафіксовано 20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 9 166 осіб, летальних випадків - 396

3 квітня (станом на 9:00 в Україні виявлено 1 731 971 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 342 536 осіб, летальних випадків - 34 075.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 2 053 випадки; Вінницька область - 612 випадків; Волинська область - 445 випадків; Дніпропетровська область - 1 433 випадки; Донецька область - 749 випадків; Житомирська область - 642 випадки; Закарпатська область - 393 випадки; Запорізька область - 754 випадки; Івано-Франківська область - 332 випадки; Київська область - 1 366 випадків; Кіровоградська область - 144 випадки; Луганська область - 230 випадків; Львівська область - 1 538 випадків; Миколаївська область - 471 випадок; Одеська область - 1 521 випадок; Полтавська область - 774 випадки; Рівненська область - 690 випадків; Сумська область - 825 випадків; Тернопільська область - 673 випадки; Харківська область - 1 470 випадків; Херсонська область - 274 випадки; Хмельницька область - 1 144 випадки; Черкаська область - 743 випадки; Чернівецька область - 360 випадків; Чернігівська область - 705 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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