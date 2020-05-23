В Україні зафіксовано 20 580 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 432 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 853 випадки; Волинська область - 759 випадків; Дніпропетровська область - 865 випадків; Донецька область - 143 випадки; Житомирська область - 618 випадків; Закарпатська область - 1042 випадки; Запорізька область - 403 випадки; Івано-Франківська область - 1274 випадки; Кіровоградська область - 466 випадків; м. Київ - 2569 випадків; Київська область - 1375 випадків; Львівська область - 1285 випадків; Луганська область - 43 випадки; Миколаївська область - 280 випадків; Одеська область - 821 випадок; Полтавська область - 266 випадків; Рівненська область - 1368 випадків; Сумська область - 166 випадків; Тернопільська область - 1108 випадків; Харківська область - 892 випадки; Херсонська область - 177 випадків; Хмельницька область - 329 випадків; Чернівецька область - 2964 випадки; Черкаська область - 387 випадків; Чернігівська область - 127 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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