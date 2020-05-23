В Україні зафіксовано 20 580 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 853 випадки;
Волинська область - 759 випадків;
Дніпропетровська область - 865 випадків;
Донецька область - 143 випадки;
Житомирська область - 618 випадків;
Закарпатська область - 1042 випадки;
Запорізька область - 403 випадки;
Івано-Франківська область - 1274 випадки;
Кіровоградська область - 466 випадків;
м. Київ - 2569 випадків;
Київська область - 1375 випадків;
Львівська область - 1285 випадків;
Луганська область - 43 випадки;
Миколаївська область - 280 випадків;
Одеська область - 821 випадок;
Полтавська область - 266 випадків;
Рівненська область - 1368 випадків;
Сумська область - 166 випадків;
Тернопільська область - 1108 випадків;
Харківська область - 892 випадки;
Херсонська область - 177 випадків;
Хмельницька область - 329 випадків;
Чернівецька область - 2964 випадки;
Черкаська область - 387 випадків;
Чернігівська область - 127 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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