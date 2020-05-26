В Україні зафіксовано 21584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 910 випадків;
Волинська область — 805 випадків;
Дніпропетровська область — 895 випадків;
Донецька область — 155 випадків;
Житомирська область — 647 випадків;
Закарпатська область — 1092 випадки;
Запорізька область — 416 випадків;
Івано-Франківська область — 1306 випадків;
Кіровоградська область — 482 випадки;
м. Київ — 2710 випадків;
Київська область — 1458 випадків;
Львівська область — 1405 випадків;
Луганська область — 44 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 842 випадки;
Полтавська область — 267 випадків;
Рівненська область — 1475 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1124 випадки;
Харківська область — 930 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 370 випадків;
Чернівецька область — 3101 випадок;
Черкаська область — 392 випадки;
Чернігівська область — 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.
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