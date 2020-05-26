В Україні зафіксовано 21584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 339 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 910 випадків; Волинська область — 805 випадків; Дніпропетровська область — 895 випадків; Донецька область — 155 випадків; Житомирська область — 647 випадків; Закарпатська область — 1092 випадки; Запорізька область — 416 випадків; Івано-Франківська область — 1306 випадків; Кіровоградська область — 482 випадки; м. Київ — 2710 випадків; Київська область — 1458 випадків; Львівська область — 1405 випадків; Луганська область — 44 випадки; Миколаївська область — 281 випадок; Одеська область — 842 випадки; Полтавська область — 267 випадків; Рівненська область — 1475 випадків; Сумська область — 166 випадків; Тернопільська область — 1124 випадки; Харківська область — 930 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Хмельницька область — 370 випадків; Чернівецька область — 3101 випадок; Черкаська область — 392 випадки; Чернігівська область — 134 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19. Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.

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