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В Україні зафіксовано 21584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 339 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 21584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 910 випадків;

Волинська область — 805 випадків;

Дніпропетровська область — 895 випадків; 

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 647 випадків;

Закарпатська область — 1092 випадки;

Запорізька область — 416 випадків;

Івано-Франківська область — 1306 випадків;

Кіровоградська область — 482 випадки;

м. Київ — 2710 випадків;

Київська область — 1458 випадків;

Львівська область — 1405 випадків; 

Луганська область — 44 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 842 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1475 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1124 випадки;

Харківська область — 930 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 370 випадків;

Чернівецька область — 3101 випадок;

Черкаська область — 392 випадки;

Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.

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26 05 2020 10:00
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