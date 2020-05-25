В Україні зафіксовано 21 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За добу зафіксовано 259 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 892 випадки;
Волинська область - 783 випадки;
Дніпропетровська область - 875 випадків;
Донецька область - 148 випадків;
Житомирська область - 641 випадок;
Закарпатська область - 1082 випадки;
Запорізька область - 415 випадків;
Івано-Франківська область - 1281 випадок;
Кіровоградська область - 478 випадків;
м. Київ - 2652 випадки;
Київська область - 1437 випадків;
Львівська область - 1360 випадків;
Луганська область - 43 випадки;
Миколаївська область - 281 випадок;
Одеська область - 832 випадки;
Полтавська область - 266 випадків;
Рівненська область - 1434 випадки;
Сумська область - 166 випадків;
Тернопільська область - 1121 випадок;
Харківська область - 912 випадків;
Херсонська область - 177 випадків;
Хмельницька область - 364 випадки;
Чернівецька область - 3083 випадки;
Черкаська область - 391 випадок;
Чернігівська область - 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: офіційний сайт МОЗ України
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