В Україні зафіксовано 21 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало.

За добу зафіксовано 259 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 892 випадки;

Волинська область - 783 випадки;

Дніпропетровська область - 875 випадків;

Донецька область - 148 випадків;

Житомирська область - 641 випадок;

Закарпатська область - 1082 випадки;

Запорізька область - 415 випадків;

Івано-Франківська область - 1281 випадок;

Кіровоградська область - 478 випадків;

м. Київ - 2652 випадки;

Київська область - 1437 випадків;

Львівська область - 1360 випадків;

Луганська область - 43 випадки;

Миколаївська область - 281 випадок;

Одеська область - 832 випадки;

Полтавська область - 266 випадків;

Рівненська область - 1434 випадки;

Сумська область - 166 випадків;

Тернопільська область - 1121 випадок;

Харківська область - 912 випадків;

Херсонська область - 177 випадків;

Хмельницька область - 364 випадки;

Чернівецька область - 3083 випадки;

Черкаська область - 391 випадок;

Чернігівська область - 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: офіційний сайт МОЗ України