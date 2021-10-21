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В Україні зафіксовано ​​22 415 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 4 892 особи, летальних випадків - 546, одужало - 8 036 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.
В Україні зафіксовано ​​22 415 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1192 випадки;

Вінницька область - 462 випадки;

Волинська область - 436 випадків;

Дніпропетровська область - 1308 випадків;

Донецька область - 1058 випадків;

Житомирська область - 1562 випадки;

Закарпатська область - 319 випадків;

Запорізька область - 1355 випадків;

Івано-Франківська область - 861 випадок;

Київська область - 728 випадків;

Кіровоградська область - 156 випадків;

Луганська область - 819 випадків;

Львівська область - 1388 випадків;

Миколаївська область - 410 випадків;

Одеська область - 1528 випадків;

Полтавська область - 996 випадків;

Рівненська область - 705 випадків;

Сумська область - 1100 випадків;

Тернопільська область - 787 випадків;

Харківська область - 1319 випадків;

Херсонська область - 1143 випадки;

Хмельницька область - 1002 випадки;

Черкаська область - 469 випадків;

Чернівецька область - 578 випадків;

Чернігівська область - 734 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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21 10 2021 10:03
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