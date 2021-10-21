В Україні зафіксовано ​​22 415 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 4 892 особи, летальних випадків - 546, одужало - 8 036 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1192 випадки; Вінницька область - 462 випадки; Волинська область - 436 випадків; Дніпропетровська область - 1308 випадків; Донецька область - 1058 випадків; Житомирська область - 1562 випадки; Закарпатська область - 319 випадків; Запорізька область - 1355 випадків; Івано-Франківська область - 861 випадок; Київська область - 728 випадків; Кіровоградська область - 156 випадків; Луганська область - 819 випадків; Львівська область - 1388 випадків; Миколаївська область - 410 випадків; Одеська область - 1528 випадків; Полтавська область - 996 випадків; Рівненська область - 705 випадків; Сумська область - 1100 випадків; Тернопільська область - 787 випадків; Харківська область - 1319 випадків; Херсонська область - 1143 випадки; Хмельницька область - 1002 випадки; Черкаська область - 469 випадків; Чернівецька область - 578 випадків; Чернігівська область - 734 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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