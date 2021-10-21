В Україні зафіксовано 22 415 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1192 випадки;
Вінницька область - 462 випадки;
Волинська область - 436 випадків;
Дніпропетровська область - 1308 випадків;
Донецька область - 1058 випадків;
Житомирська область - 1562 випадки;
Закарпатська область - 319 випадків;
Запорізька область - 1355 випадків;
Івано-Франківська область - 861 випадок;
Київська область - 728 випадків;
Кіровоградська область - 156 випадків;
Луганська область - 819 випадків;
Львівська область - 1388 випадків;
Миколаївська область - 410 випадків;
Одеська область - 1528 випадків;
Полтавська область - 996 випадків;
Рівненська область - 705 випадків;
Сумська область - 1100 випадків;
Тернопільська область - 787 випадків;
Харківська область - 1319 випадків;
Херсонська область - 1143 випадки;
Хмельницька область - 1002 випадки;
Черкаська область - 469 випадків;
Чернівецька область - 578 випадків;
Чернігівська область - 734 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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