В Україні зафіксовано 23 572 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1839 випадків;
Вінницька область – 887 випадків;
Волинська область – 642 випадки;
Дніпропетровська область – 2219 випадків;
Донецька область – 1010 випадків;
Житомирська область – 772 випадки;
Закарпатська область – 516 випадків;
Запорізька область – 920 випадків;
Івано-Франківська область – 946 випадків;
Київська область – 997 випадків;
Кіровоградська область – 168 випадків;
Луганська область – 339 випадків;
Львівська область – 1243 випадки;
Миколаївська область – 965 випадків;
Одеська область – 2066 випадків;
Полтавська область – 1124 випадки;
Рівненська область – 840 випадків;
Сумська область – 584 випадки;
Тернопільська область – 428 випадків;
Харківська область – 1876 випадків;
Херсонська область – 310 випадків;
Хмельницька область – 1015 випадків;
Черкаська область – 530 випадків;
Чернівецька область – 348 випадків;
Чернігівська область – 988 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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