В Україні зафіксовано 23 572 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 4 564 особи, летальних випадків - 695, одужало - 25 415 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1839 випадків; Вінницька область – 887 випадків; Волинська область – 642 випадки; Дніпропетровська область – 2219 випадків; Донецька область – 1010 випадків; Житомирська область – 772 випадки; Закарпатська область – 516 випадків; Запорізька область – 920 випадків; Івано-Франківська область – 946 випадків; Київська область – 997 випадків; Кіровоградська область – 168 випадків; Луганська область – 339 випадків; Львівська область – 1243 випадки; Миколаївська область – 965 випадків; Одеська область – 2066 випадків; Полтавська область – 1124 випадки; Рівненська область – 840 випадків; Сумська область – 584 випадки; Тернопільська область – 428 випадків; Харківська область – 1876 випадків; Херсонська область – 310 випадків; Хмельницька область – 1015 випадків; Черкаська область – 530 випадків; Чернівецька область – 348 випадків; Чернігівська область – 988 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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