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В Україні зафіксовано 23 785 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 5 141 особа, летальних випадків - 614, одужало - 8 530 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).
В Україні зафіксовано 23 785 нових випадків коронавірусу ПЛР тест

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1323 випадки;

Вінницька область - 558 випадків;

Волинська область - 528 випадків;

Дніпропетровська область - 1641 випадок;

Донецька область - 1178 випадків;

Житомирська область - 1144 випадки;

Закарпатська область - 238 випадків;

Запорізька область - 1391 випадок;

Івано-Франківська область - 599 випадків;

Київська область - 811 випадків;

Кіровоградська область - 168 випадків;

Луганська область - 603 випадки;

Львівська область - 1647 випадків;

Миколаївська область - 433 випадки;

Одеська область - 1484 випадки;

Полтавська область - 1020 випадків;

Рівненська область - 865 випадків;

Сумська область - 1305 випадків;

Тернопільська область - 696 випадків;

Харківська область - 1306 випадків;

Херсонська область - 1248 випадків;

Хмельницька область - 1294 випадки;

Черкаська область - 671 випадок;

Чернівецька область - 601 випадок;

Чернігівська область - 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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22 10 2021 16:33
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