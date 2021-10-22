В Україні зафіксовано 23 785 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1323 випадки;
Вінницька область - 558 випадків;
Волинська область - 528 випадків;
Дніпропетровська область - 1641 випадок;
Донецька область - 1178 випадків;
Житомирська область - 1144 випадки;
Закарпатська область - 238 випадків;
Запорізька область - 1391 випадок;
Івано-Франківська область - 599 випадків;
Київська область - 811 випадків;
Кіровоградська область - 168 випадків;
Луганська область - 603 випадки;
Львівська область - 1647 випадків;
Миколаївська область - 433 випадки;
Одеська область - 1484 випадки;
Полтавська область - 1020 випадків;
Рівненська область - 865 випадків;
Сумська область - 1305 випадків;
Тернопільська область - 696 випадків;
Харківська область - 1306 випадків;
Херсонська область - 1248 випадків;
Хмельницька область - 1294 випадки;
Черкаська область - 671 випадок;
Чернівецька область - 601 випадок;
Чернігівська область - 1033 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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