В Україні зафіксовано 23 785 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 141 особа, летальних випадків - 614, одужало - 8 530 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1323 випадки; Вінницька область - 558 випадків; Волинська область - 528 випадків; Дніпропетровська область - 1641 випадок; Донецька область - 1178 випадків; Житомирська область - 1144 випадки; Закарпатська область - 238 випадків; Запорізька область - 1391 випадок; Івано-Франківська область - 599 випадків; Київська область - 811 випадків; Кіровоградська область - 168 випадків; Луганська область - 603 випадки; Львівська область - 1647 випадків; Миколаївська область - 433 випадки; Одеська область - 1484 випадки; Полтавська область - 1020 випадків; Рівненська область - 865 випадків; Сумська область - 1305 випадків; Тернопільська область - 696 випадків; Харківська область - 1306 випадків; Херсонська область - 1248 випадків; Хмельницька область - 1294 випадки; Черкаська область - 671 випадок; Чернівецька область - 601 випадок; Чернігівська область - 1033 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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