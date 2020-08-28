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В Україні зафіксовано 2438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужали 866 пацієнтів
28 серпня (станом на 9:00) в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 2438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3800 випадків;

Волинська область - 5320 випадків;

Дніпропетровська область - 2162 випадки; 

Донецька область - 1318 випадків;

Житомирська область - 3063 випадки;

Закарпатська область - 7302 випадки;

Запорізька область - 1487 випадків;

Івано-Франківська область -  8661 випадок;

Кіровоградська область - 790 випадків;

м. Київ - 12 719 випадків;

Київська область - 5397 випадків;

Львівська область - 13 978 випадків; 

Луганська область - 274 випадки;

Миколаївська область - 1077 випадків;

Одеська область - 6751 випадок;

Полтавська область - 705 випадків;

Рівненська область - 8921 випадок;

Сумська область - 1361 випадок;

Тернопільська область - 5478 випадків;

Харківська область - 8444 випадки;

Херсонська область - 374 випадки;

Хмельницька область - 2194 випадки;

Чернівецька область - 9855 випадків;

Черкаська область - 1390 випадків;

Чернігівська область - 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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28 08 2020 09:35
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