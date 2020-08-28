В Україні зафіксовано 2438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3800 випадків;
Волинська область - 5320 випадків;
Дніпропетровська область - 2162 випадки;
Донецька область - 1318 випадків;
Житомирська область - 3063 випадки;
Закарпатська область - 7302 випадки;
Запорізька область - 1487 випадків;
Івано-Франківська область - 8661 випадок;
Кіровоградська область - 790 випадків;
м. Київ - 12 719 випадків;
Київська область - 5397 випадків;
Львівська область - 13 978 випадків;
Луганська область - 274 випадки;
Миколаївська область - 1077 випадків;
Одеська область - 6751 випадок;
Полтавська область - 705 випадків;
Рівненська область - 8921 випадок;
Сумська область - 1361 випадок;
Тернопільська область - 5478 випадків;
Харківська область - 8444 випадки;
Херсонська область - 374 випадки;
Хмельницька область - 2194 випадки;
Чернівецька область - 9855 випадків;
Черкаська область - 1390 випадків;
Чернігівська область - 1676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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