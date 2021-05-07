В Україні зафіксовано ​​244 нових випадки коронавірусу За минулу добу одужало - 419 осіб, летальних випадків - 14

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 101 випадок; Вінницька область - 11 випадків; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 7 випадків; Донецька область - 3 випадки; Житомирська область - 17 випадків; Закарпатська область - 1 випадок; Запорізька область - 5 випадків; Івано-Франківська область - 4 випадки; Київська область - 15 випадків; Кіровоградська область - 1 випадок; Луганська область - 2 випадки; Львівська область - 6 випадків; Миколаївська область - 10 випадків; Одеська область - 16 випадків; Полтавська область - 7 випадків; Рівненська область - 2 випадки; Сумська область - 10 випадків; Тернопільська область - 5 випадків; Харківська область - 7 випадків; Херсонська область - 3 випадки; Хмельницька область - 2 випадки; Черкаська область - 5 випадків; Чернівецька область - 2 випадки; Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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