В Україні зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 4 318 осіб, летальних випадків - 750, одужало - 21 941 особа

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) і Полтавській (1257) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1802 випадки; Вінницька область – 1000 випадків; Волинська область – 719 випадків; Дніпропетровська область – 1867 випадків; Донецька область – 1348 випадків; Житомирська область – 737 випадків; Закарпатська область – 526 випадків; Запорізька область – 1111 випадків; Івано-Франківська область – 890 випадків; Київська область – 970 випадків; Кіровоградська область – 169 випадків; Луганська область – 436 випадків; Львівська область – 1154 випадки; Миколаївська область – 972 випадки; Одеська область – 1816 випадків; Полтавська область – 1257 випадків; Рівненська область – 1012 випадків; Сумська область – 927 випадків; Тернопільська область – 659 випадків; Харківська область – 1042 випадки; Херсонська область – 584 випадки; Хмельницька область – 1090 випадків; Черкаська область – 822 випадки; Чернівецька область – 351 випадок; Чернігівська область – 797 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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