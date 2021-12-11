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В Україні зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 4 318 осіб, летальних випадків - 750, одужало - 21 941 особа
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) і Полтавській (1257) областях.
В Україні зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1802 випадки;

Вінницька область – 1000 випадків;

Волинська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 1867 випадків;

Донецька область – 1348 випадків;

Житомирська область – 737 випадків;

Закарпатська область – 526 випадків;

Запорізька область – 1111 випадків;

Івано-Франківська область – 890 випадків;

Київська область – 970 випадків;

Кіровоградська область – 169 випадків;

Луганська область – 436 випадків;

Львівська область – 1154 випадки;

Миколаївська область – 972 випадки;

Одеська область – 1816 випадків;

Полтавська область – 1257 випадків;

Рівненська область – 1012 випадків;

Сумська область – 927 випадків;

Тернопільська область – 659 випадків;

Харківська область – 1042 випадки;

Херсонська область – 584 випадки;

Хмельницька область – 1090 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

 
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12 11 2021 09:04
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