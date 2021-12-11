В Україні зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1802 випадки;
Вінницька область – 1000 випадків;
Волинська область – 719 випадків;
Дніпропетровська область – 1867 випадків;
Донецька область – 1348 випадків;
Житомирська область – 737 випадків;
Закарпатська область – 526 випадків;
Запорізька область – 1111 випадків;
Івано-Франківська область – 890 випадків;
Київська область – 970 випадків;
Кіровоградська область – 169 випадків;
Луганська область – 436 випадків;
Львівська область – 1154 випадки;
Миколаївська область – 972 випадки;
Одеська область – 1816 випадків;
Полтавська область – 1257 випадків;
Рівненська область – 1012 випадків;
Сумська область – 927 випадків;
Тернопільська область – 659 випадків;
Харківська область – 1042 випадки;
Херсонська область – 584 випадки;
Хмельницька область – 1090 випадків;
Черкаська область – 822 випадки;
Чернівецька область – 351 випадок;
Чернігівська область – 797 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом