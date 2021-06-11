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В Україні зафіксовано ​​25 063 нові випадки коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 5 057 осіб, летальних випадків - 793, одужало - 11 817 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).
В Україні зафіксовано ​​25 063 нові випадки коронавірусу Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1426 випадків;

Вінницька область – 781 випадок;

Волинська область – 466 випадків;

Дніпропетровська область – 2616 випадків;

Донецька область – 1408 випадків;

Житомирська область – 834 випадки;

Закарпатська область – 345 випадків;

Запорізька область – 1096 випадків;

Івано-Франківська область – 881 випадок;

Київська область – 876 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 513 випадків;

Львівська область – 1465 випадків;

Миколаївська область – 715 випадків;

Одеська область – 2177 випадків;

Полтавська область – 963 випадки;

Рівненська область – 1079 випадків;

Сумська область – 960 випадків;

Тернопільська область – 746 випадків;

Харківська область – 1535 випадків;

Херсонська область – 808 випадків;

Хмельницька область – 1057 випадків;

Черкаська область – 669 випадків;

Чернівецька область – 511 випадків;

Чернігівська область – 963 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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06 11 2021 10:41
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