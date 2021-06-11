В Україні зафіксовано ​​25 063 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 057 осіб, летальних випадків - 793, одужало - 11 817 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).

Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1426 випадків; Вінницька область – 781 випадок; Волинська область – 466 випадків; Дніпропетровська область – 2616 випадків; Донецька область – 1408 випадків; Житомирська область – 834 випадки; Закарпатська область – 345 випадків; Запорізька область – 1096 випадків; Івано-Франківська область – 881 випадок; Київська область – 876 випадків; Кіровоградська область – 173 випадки; Луганська область – 513 випадків; Львівська область – 1465 випадків; Миколаївська область – 715 випадків; Одеська область – 2177 випадків; Полтавська область – 963 випадки; Рівненська область – 1079 випадків; Сумська область – 960 випадків; Тернопільська область – 746 випадків; Харківська область – 1535 випадків; Херсонська область – 808 випадків; Хмельницька область – 1057 випадків; Черкаська область – 669 випадків; Чернівецька область – 511 випадків; Чернігівська область – 963 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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