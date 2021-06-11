В Україні зафіксовано 25 063 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1426 випадків;
Вінницька область – 781 випадок;
Волинська область – 466 випадків;
Дніпропетровська область – 2616 випадків;
Донецька область – 1408 випадків;
Житомирська область – 834 випадки;
Закарпатська область – 345 випадків;
Запорізька область – 1096 випадків;
Івано-Франківська область – 881 випадок;
Київська область – 876 випадків;
Кіровоградська область – 173 випадки;
Луганська область – 513 випадків;
Львівська область – 1465 випадків;
Миколаївська область – 715 випадків;
Одеська область – 2177 випадків;
Полтавська область – 963 випадки;
Рівненська область – 1079 випадків;
Сумська область – 960 випадків;
Тернопільська область – 746 випадків;
Харківська область – 1535 випадків;
Херсонська область – 808 випадків;
Хмельницька область – 1057 випадків;
Черкаська область – 669 випадків;
Чернівецька область – 511 випадків;
Чернігівська область – 963 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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