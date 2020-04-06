В Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1077 випадків;
Волинська область - 986 випадків;
Дніпропетровська область - 957 випадків;
Донецька область - 174 випадки;
Житомирська область - 833 випадки;
Закарпатська область - 1257 випадків;
Запорізька область - 469 випадків;
Івано-Франківська область - 1491 випадок;
Кіровоградська область - 526 випадків;
м. Київ - 3210 випадків;
Київська область - 1673 випадки;
Львівська область - 1915 випадків;
Луганська область - 51 випадок;
Миколаївська область - 295 випадків;
Одеська область - 933 випадки;
Полтавська область - 272 випадки;
Рівненська область - 1905 випадків;
Сумська область - 177 випадків;
Тернопільська область - 1220 випадків;
Харківська область — 1166 випадків;
Херсонська область - 179 випадків;
Хмельницька область - 497 випадків;
Чернівецька область - 3481 випадок;
Черкаська область - 429 випадків;
Чернігівська область - 238 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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