В Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 588 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1077 випадків; Волинська область - 986 випадків; Дніпропетровська область - 957 випадків; Донецька область - 174 випадки; Житомирська область - 833 випадки; Закарпатська область - 1257 випадків; Запорізька область - 469 випадків; Івано-Франківська область - 1491 випадок; Кіровоградська область - 526 випадків; м. Київ - 3210 випадків; Київська область - 1673 випадки; Львівська область - 1915 випадків; Луганська область - 51 випадок; Миколаївська область - 295 випадків; Одеська область - 933 випадки; Полтавська область - 272 випадки; Рівненська область - 1905 випадків; Сумська область - 177 випадків; Тернопільська область - 1220 випадків; Харківська область — 1166 випадків; Херсонська область - 179 випадків; Хмельницька область - 497 випадків; Чернівецька область - 3481 випадок; Черкаська область - 429 випадків; Чернігівська область - 238 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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