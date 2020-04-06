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В Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 588 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1077 випадків;

Волинська область - 986 випадків;

Дніпропетровська область - 957 випадків; 

Донецька область - 174 випадки;

Житомирська область - 833 випадки;

Закарпатська область - 1257 випадків;

Запорізька область - 469 випадків;

Івано-Франківська область - 1491 випадок;

Кіровоградська область - 526 випадків;

м. Київ - 3210 випадків;

Київська область - 1673 випадки;

Львівська область - 1915 випадків; 

Луганська область - 51 випадок;

Миколаївська область - 295 випадків;

Одеська область - 933 випадки;

Полтавська область - 272 випадки;

Рівненська область - 1905 випадків;

Сумська область - 177 випадків;

Тернопільська область - 1220 випадків;

Харківська область — 1166 випадків;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 497 випадків;

Чернівецька область - 3481 випадок;

Черкаська область - 429 випадків;

Чернігівська область - 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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04 06 2020 09:34
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