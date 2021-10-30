В Україні зафіксовано ​​26 198 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 305 осіб, летальних випадків - 541, одужало - 9 449 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1455 випадків; Вінницька область – 623 випадки; Волинська область – 652 випадки; Дніпропетровська область – 2280 випадків; Донецька область – 1172 випадки; Житомирська область – 1002 випадки; Закарпатська область – 277 випадків; Запорізька область – 1352 випадки; Івано-Франківська область – 760 випадків; Київська область – 952 випадки; Кіровоградська область – 199 випадків; Луганська область – 592 випадки; Львівська область – 1880 випадків; Миколаївська область – 754 випадки; Одеська область – 1973 випадки; Полтавська область – 1078 випадків; Рівненська область – 998 випадків; Сумська область – 1612 випадків; Тернопільська область – 609 випадків; Харківська область – 1455 випадків; Херсонська область – 1124 випадки; Хмельницька область – 1150 випадків; Черкаська область – 661 випадок; Чернівецька область – 684 випадки; Чернігівська область – 904 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію