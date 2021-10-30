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В Україні зафіксовано ​​26 198 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 5 305 осіб, летальних випадків - 541, одужало - 9 449 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).
В Україні зафіксовано ​​26 198 нових випадків коронавірусу Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу:

 

м. Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2280 випадків;

Донецька область – 1172 випадки;

Житомирська область – 1002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1973 випадки;

Полтавська область – 1078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1455 випадків;

Херсонська область – 1124 випадки;

Хмельницька область – 1150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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30 10 2021 10:30
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