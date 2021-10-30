В Україні зафіксовано 26 198 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1455 випадків;
Вінницька область – 623 випадки;
Волинська область – 652 випадки;
Дніпропетровська область – 2280 випадків;
Донецька область – 1172 випадки;
Житомирська область – 1002 випадки;
Закарпатська область – 277 випадків;
Запорізька область – 1352 випадки;
Івано-Франківська область – 760 випадків;
Київська область – 952 випадки;
Кіровоградська область – 199 випадків;
Луганська область – 592 випадки;
Львівська область – 1880 випадків;
Миколаївська область – 754 випадки;
Одеська область – 1973 випадки;
Полтавська область – 1078 випадків;
Рівненська область – 998 випадків;
Сумська область – 1612 випадків;
Тернопільська область – 609 випадків;
Харківська область – 1455 випадків;
Херсонська область – 1124 випадки;
Хмельницька область – 1150 випадків;
Черкаська область – 661 випадок;
Чернівецька область – 684 випадки;
Чернігівська область – 904 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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