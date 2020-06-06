В Україні зафіксовано 26 514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 414 542 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1116 випадків;
Волинська область - 1037 випадків;
Дніпропетровська область - 965 випадків;
Донецька область - 203 випадки;
Житомирська область - 870 випадків;
Закарпатська область - 1301 випадок;
Запорізька область - 488 випадків;
Івано-Франківська область - 1533 випадки;
Кіровоградська область - 546 випадків;
м. Київ - 3375 випадків;
Київська область - 1748 випадків;
Львівська область - 2053 випадки;
Луганська область - 52 випадки;
Миколаївська область - 307 випадків;
Одеська область - 986 випадків;
Полтавська область - 273 випадки;
Рівненська область - 2014 випадків;
Сумська область - 192 випадки;
Тернопільська область - 1255 випадків;
Харківська область - 1222 випадки;
Херсонська область - 179 випадків;
Хмельницька область - 509 випадків;
Чернівецька область - 3585 випадків;
Черкаська область - 448 випадків;
Чернігівська область - 257 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
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