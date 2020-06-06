В Україні зафіксовано 26 514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 550 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 414 542 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1116 випадків; Волинська область - 1037 випадків; Дніпропетровська область - 965 випадків; Донецька область - 203 випадки; Житомирська область - 870 випадків; Закарпатська область - 1301 випадок; Запорізька область - 488 випадків; Івано-Франківська область - 1533 випадки; Кіровоградська область - 546 випадків; м. Київ - 3375 випадків; Київська область - 1748 випадків; Львівська область - 2053 випадки; Луганська область - 52 випадки; Миколаївська область - 307 випадків; Одеська область - 986 випадків; Полтавська область - 273 випадки; Рівненська область - 2014 випадків; Сумська область - 192 випадки; Тернопільська область - 1255 випадків; Харківська область - 1222 випадки; Херсонська область - 179 випадків; Хмельницька область - 509 випадків; Чернівецька область - 3585 випадків; Черкаська область - 448 випадків; Чернігівська область - 257 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

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