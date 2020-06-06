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В Україні зафіксовано 26 514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 550 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 6 червня (станом на 9:00) в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 26 514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 414 542 тестування методом ПЛР.                                                                                                 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1116 випадків;

Волинська область - 1037 випадків;

Дніпропетровська область - 965 випадків; 

Донецька область - 203 випадки;

Житомирська область - 870 випадків;

Закарпатська область - 1301 випадок;

Запорізька область - 488 випадків;

Івано-Франківська область - 1533 випадки;

Кіровоградська область - 546 випадків;

м. Київ - 3375 випадків;

Київська область - 1748 випадків;

Львівська область - 2053 випадки; 

Луганська область - 52 випадки;

Миколаївська область - 307 випадків;

Одеська область - 986 випадків;

Полтавська область - 273 випадки;

Рівненська область - 2014 випадків;

Сумська область - 192 випадки;

Тернопільська область - 1255 випадків;

Харківська область - 1222 випадки;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 509 випадків;

Чернівецька область - 3585 випадків;

Черкаська область - 448 випадків;

Чернігівська область - 257 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 червня 2020 року до Центру надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

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06 06 2020 10:36
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