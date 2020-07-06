В Україні зафіксовано 26 999 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 485 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 7 червня (станом на 9:00) в Україні 26999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних, 12054 пацієнти одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1136 випадків; Волинська область - 1052 випадки; Дніпропетровська область - 971 випадок; Донецька область - 231 випадок; Житомирська область - 881 випадок; Закарпатська область - 1322 випадки; Запорізька область - 495 випадків; Івано-Франківська область - 1562 випадки; Кіровоградська область - 553 випадки; м. Київ - 3418 випадків; Київська область - 1784 випадки; Львівська область - 2121 випадок; Луганська область - 54 випадки; Миколаївська область - 309 випадків; Одеська область - 996 випадків; Полтавська область - 274 випадки; Рівненська область - 2046 випадків; Сумська область - 193 випадки; Тернопільська область - 1275 випадків; Харківська область - 1251 випадки; Херсонська область - 179 випадків; Хмельницька область - 518 випадків; Чернівецька область - 3639 випадків; Черкаська область - 460 випадків; Чернігівська область - 279 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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