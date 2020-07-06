В Україні зафіксовано 26 999 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1136 випадків;
Волинська область - 1052 випадки;
Дніпропетровська область - 971 випадок;
Донецька область - 231 випадок;
Житомирська область - 881 випадок;
Закарпатська область - 1322 випадки;
Запорізька область - 495 випадків;
Івано-Франківська область - 1562 випадки;
Кіровоградська область - 553 випадки;
м. Київ - 3418 випадків;
Київська область - 1784 випадки;
Львівська область - 2121 випадок;
Луганська область - 54 випадки;
Миколаївська область - 309 випадків;
Одеська область - 996 випадків;
Полтавська область - 274 випадки;
Рівненська область - 2046 випадків;
Сумська область - 193 випадки;
Тернопільська область - 1275 випадків;
Харківська область - 1251 випадки;
Херсонська область - 179 випадків;
Хмельницька область - 518 випадків;
Чернівецька область - 3639 випадків;
Черкаська область - 460 випадків;
Чернігівська область - 279 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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