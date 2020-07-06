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В Україні зафіксовано 26 999 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 485 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 7 червня (станом на 9:00) в Україні 26999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних, 12054 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 26 999 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР.                                                                                                 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1136 випадків;

Волинська область - 1052 випадки;

Дніпропетровська область - 971 випадок; 

Донецька область - 231 випадок;

Житомирська область - 881 випадок;

Закарпатська область - 1322 випадки;

Запорізька область - 495 випадків;

Івано-Франківська область - 1562 випадки;

Кіровоградська область - 553 випадки;

м. Київ - 3418 випадків;

Київська область - 1784 випадки;

Львівська область - 2121 випадок; 

Луганська область - 54 випадки;

Миколаївська область - 309 випадків;

Одеська область - 996 випадків;

Полтавська область - 274 випадки;

Рівненська область - 2046 випадків;

Сумська область - 193 випадки;

Тернопільська область - 1275 випадків;

Харківська область - 1251 випадки;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 518 випадків;

Чернівецька область - 3639 випадків;

Черкаська область - 460 випадків;

Чернігівська область - 279 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

 
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07 06 2020 10:31
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