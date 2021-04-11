В Україні зафіксовано 27 377 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1836 випадків;
Вінницька область – 672 випадки;
Волинська область – 674 випадки;
Дніпропетровська область – 2254 випадки;
Донецька область – 1390 випадків;
Житомирська область – 1559 випадків;
Закарпатська область – 421 випадок;
Запорізька область – 1350 випадків;
Івано-Франківська область – 1214 випадків;
Київська область – 967 випадків;
Кіровоградська область – 212 випадків;
Луганська область – 759 випадків;
Львівська область – 1400 випадків;
Миколаївська область – 733 випадки;
Одеська область – 1899 випадків;
Полтавська область – 1197 випадків;
Рівненська область – 1041 випадок;
Сумська область – 1543 випадки;
Тернопільська область – 523 випадки;
Харківська область – 1656 випадків;
Херсонська область – 613 випадків;
Хмельницька область – 1113 випадків;
Черкаська область – 775 випадків;
Чернівецька область – 694 випадки;
Чернігівська область – 882 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіцийний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом