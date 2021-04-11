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В Україні зафіксовано 27 377 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 5 472 особи, летальних випадків - 699, одужало - 12 464 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.
В Україні зафіксовано 27 377 нових випадків коронавірусу Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1836 випадків;

Вінницька область – 672 випадки;

Волинська область – 674 випадки;

Дніпропетровська область – 2254 випадки;

Донецька область – 1390 випадків;

Житомирська область – 1559 випадків;

Закарпатська область – 421 випадок;

Запорізька область – 1350 випадків;

Івано-Франківська область – 1214 випадків;

Київська область – 967 випадків;

Кіровоградська область – 212 випадків;

Луганська область – 759 випадків;

Львівська область – 1400 випадків;

Миколаївська область – 733 випадки;

Одеська область – 1899 випадків;

Полтавська область – 1197 випадків;

Рівненська область – 1041 випадок;

Сумська область – 1543 випадки;

Тернопільська область – 523 випадки;

Харківська область – 1656 випадків;

Херсонська область – 613 випадків;

Хмельницька область – 1113 випадків;

Черкаська область – 775 випадків;

Чернівецька область – 694 випадки;

Чернігівська область – 882 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіцийний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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04 11 2021 09:08
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