В Україні зафіксовано 27 377 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 472 особи, летальних випадків - 699, одужало - 12 464 особи

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1836 випадків; Вінницька область – 672 випадки; Волинська область – 674 випадки; Дніпропетровська область – 2254 випадки; Донецька область – 1390 випадків; Житомирська область – 1559 випадків; Закарпатська область – 421 випадок; Запорізька область – 1350 випадків; Івано-Франківська область – 1214 випадків; Київська область – 967 випадків; Кіровоградська область – 212 випадків; Луганська область – 759 випадків; Львівська область – 1400 випадків; Миколаївська область – 733 випадки; Одеська область – 1899 випадків; Полтавська область – 1197 випадків; Рівненська область – 1041 випадок; Сумська область – 1543 випадки; Тернопільська область – 523 випадки; Харківська область – 1656 випадків; Херсонська область – 613 випадків; Хмельницька область – 1113 випадків; Черкаська область – 775 випадків; Чернівецька область – 694 випадки; Чернігівська область – 882 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіцийний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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