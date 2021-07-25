В Україні зафіксовано ​​286 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 159 осіб, летальних випадків - 12

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 85 випадків; Вінницька область - 16 випадків; Волинська область - 3 випадки; Дніпропетровська область - 21 випадок; Донецька область - 4 випадки; Житомирська область - 10 випадків; Закарпатська область - 1 випадок; Запорізька область - 18 випадків; Івано-Франківська область - 3 випадки; Київська область - 11 випадків; Кіровоградська область - 2 випадки; Луганська область - 4 випадки; Львівська область - 19 випадків; Миколаївська область - 5 випадків; Одеська область - 23 випадки; Полтавська область - 5 випадків; Рівненська область - 2 випадки; Сумська область - 12 випадків; Тернопільська область - 4 випадки; Харківська область - 9 випадків; Херсонська область - 14 випадків; Хмельницька область - 6 випадків; Черкаська область - 5 випадків; Чернівецька область - 4 випадки; Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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