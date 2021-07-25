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В Україні зафіксовано ​​286 нових випадків коронавірусу

За минулу добу одужало - 159 осіб, летальних випадків - 12
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.
В Україні зафіксовано ​​286 нових випадків коронавірусу Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 85 випадків;

Вінницька область - 16 випадків;

Волинська область - 3 випадки;

Дніпропетровська область - 21 випадок;

Донецька область - 4 випадки;

Житомирська область - 10 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 18 випадків;

Івано-Франківська область - 3 випадки;

Київська область - 11 випадків;

Кіровоградська область - 2 випадки;

Луганська область - 4 випадки;

Львівська область - 19 випадків;

Миколаївська область - 5 випадків;

Одеська область - 23 випадки;

Полтавська область - 5 випадків;

Рівненська область - 2 випадки;

Сумська область - 12 випадків;

Тернопільська область - 4 випадки;

Харківська область - 9 випадків;

Херсонська область - 14 випадків;

Хмельницька область - 6 випадків;

Черкаська область - 5 випадків;

Чернівецька область - 4 випадки;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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25 07 2021 10:11
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