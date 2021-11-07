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В Україні зафіксовано 290 нових випадків коронавірусу

За минулу добу одужало - 374 особи, летальних випадків - 5
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
В Україні зафіксовано 290 нових випадків коронавірусу Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 91 випадок;

Вінницька область - 2 випадки;

Волинська область - 2 випадки;

Дніпропетровська область - 35 випадків;

Донецька область - 6 випадків;

Житомирська область - 12 випадків;

Запорізька область - 12 випадків;

Івано-Франківська область - 5 випадків;

Київська область - 24 випадки;

Кіровоградська область - 3 випадки;

Луганська область - 3 випадки;

Львівська область - 7 випадків;

Миколаївська область - 3 випадки;

Одеська область - 22 випадки;

Полтавська область - 13 випадків;

Рівненська область - 2 випадки;

Сумська область - 5 випадків;

Тернопільська область - 2 випадки;

Харківська область - 18 випадків;

Херсонська область - 10 випадків;

Хмельницька область - 4 випадки;

Черкаська область - 4 випадки;

Чернівецька область - 4 випадки;

Чернігівська область - 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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11 07 2021 10:00
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