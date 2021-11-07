В Україні зафіксовано 290 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 374 особи, летальних випадків - 5

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 91 випадок; Вінницька область - 2 випадки; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 35 випадків; Донецька область - 6 випадків; Житомирська область - 12 випадків; Запорізька область - 12 випадків; Івано-Франківська область - 5 випадків; Київська область - 24 випадки; Кіровоградська область - 3 випадки; Луганська область - 3 випадки; Львівська область - 7 випадків; Миколаївська область - 3 випадки; Одеська область - 22 випадки; Полтавська область - 13 випадків; Рівненська область - 2 випадки; Сумська область - 5 випадків; Тернопільська область - 2 випадки; Харківська область - 18 випадків; Херсонська область - 10 випадків; Хмельницька область - 4 випадки; Черкаська область - 4 випадки; Чернівецька область - 4 випадки; Чернігівська область - 1 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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