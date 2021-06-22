В Україні зафіксовано ​​296 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 829 осіб, летальних випадків - 21

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 87 випадків; Вінницька область - 2 випадки; Волинська область - 9 випадків; Дніпропетровська область - 14 випадків; Житомирська область - 3 випадки; Запорізька область - 30 випадків; Київська область - 3 випадки; Кіровоградська область - 2 випадки; Луганська область - 3 випадки; Львівська область - 14 випадків; Миколаївська область - 18 випадків; Одеська область - 17 випадків; Полтавська область - 14 випадків; Рівненська область - 5 випадків; Сумська область - 11 випадків; Тернопільська область - 5 випадків; Харківська область - 6 випадків; Херсонська область - 7 випадків; Хмельницька область - 6 випадків; Черкаська область - 3 випадки; Чернівецька область - 18 випадків; Чернігівська область - 19 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію