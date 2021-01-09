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В Україні зафіксовано ​​2 075 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано – 874 особи, летальних випадків - 44, одужало - 925 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
В Україні зафіксовано ​​2 075 нових випадків коронавірусу Фото: АА

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 268 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 139 випадків;

Житомирська область – 63 випадки;

Закарпатська область – 24 випадки;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 81 випадок;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 121 випадок;

Миколаївська область – 33 випадки;

Одеська область – 103 випадки;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 65 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 73 випадки;

Харківська область – 177 випадків;

Херсонська область – 120 випадків;

Хмельницька область – 93 випадки;

Черкаська область – 49 випадків;

Чернівецька область – 128 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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01 09 2021 09:13
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