В Україні зафіксовано 2 075 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 268 випадків;
Вінницька область – 34 випадки;
Волинська область – 35 випадків;
Дніпропетровська область – 108 випадків;
Донецька область – 139 випадків;
Житомирська область – 63 випадки;
Закарпатська область – 24 випадки;
Запорізька область – 58 випадків;
Івано-Франківська область – 81 випадок;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 115 випадків;
Львівська область – 121 випадок;
Миколаївська область – 33 випадки;
Одеська область – 103 випадки;
Полтавська область – 28 випадків;
Рівненська область – 65 випадків;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 73 випадки;
Харківська область – 177 випадків;
Херсонська область – 120 випадків;
Хмельницька область – 93 випадки;
Черкаська область – 49 випадків;
Чернівецька область – 128 випадків;
Чернігівська область – 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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