В Україні зафіксовано ​​2 075 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано – 874 особи, летальних випадків - 44, одужало - 925 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Фото: АА

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 268 випадків; Вінницька область – 34 випадки; Волинська область – 35 випадків; Дніпропетровська область – 108 випадків; Донецька область – 139 випадків; Житомирська область – 63 випадки; Закарпатська область – 24 випадки; Запорізька область – 58 випадків; Івано-Франківська область – 81 випадок; Київська область – 70 випадків; Кіровоградська область – 15 випадків; Луганська область – 115 випадків; Львівська область – 121 випадок; Миколаївська область – 33 випадки; Одеська область – 103 випадки; Полтавська область – 28 випадків; Рівненська область – 65 випадків; Сумська область – 43 випадки; Тернопільська область – 73 випадки; Харківська область – 177 випадків; Херсонська область – 120 випадків; Хмельницька область – 93 випадки; Черкаська область – 49 випадків; Чернівецька область – 128 випадків; Чернігівська область – 32 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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