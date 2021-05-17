В Україні зафіксовано 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 6 869 осіб, летальних випадків - 109

17 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 156 000 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 864 593 особи, летальних випадків - 48 184.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 102 випадки; Вінницька область - 37 випадків; Волинська область - 102 випадки Дніпропетровська область - 134 випадки; Донецька область - 190 випадків; Житомирська область - 93 випадки; Закарпатська область - 10 випадків; Запорізька область - 98 випадків; Івано-Франківська область - 42 випадки; Київська область - 97 випадків; Кіровоградська область - 4 випадки; Луганська область - 10 випадків; Львівська область - 104 випадки; Миколаївська область - 122 випадки; Одеська область - 134 випадки; Полтавська область - 62 випадки; Рівненська область - 182 випадки; Сумська область - 137 випадків; Тернопільська область - 59 випадків; Харківська область - 89 випадків; Херсонська область - 114 випадків; Хмельницька область - 12 випадків; Черкаська область - 113 випадків; Чернівецька область - 59 випадків; Чернігівська область - 30 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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