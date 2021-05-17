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В Україні зафіксовано 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 6 869 осіб, летальних випадків - 109
17 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 156 000 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 864 593 особи, летальних випадків - 48 184.
В Україні зафіксовано 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ПЛР тест

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 102 випадки;

Вінницька область - 37 випадків;

Волинська область - 102 випадки

Дніпропетровська область - 134 випадки;

Донецька область - 190 випадків;

Житомирська область - 93 випадки;

Закарпатська область - 10 випадків;

Запорізька область - 98 випадків;

Івано-Франківська область - 42 випадки;

Київська область - 97 випадків;

Кіровоградська область - 4 випадки;

Луганська область - 10 випадків;

Львівська область - 104 випадки;

Миколаївська область - 122 випадки;

Одеська область - 134 випадки;

Полтавська область - 62 випадки;

Рівненська область - 182 випадки;

Сумська область - 137 випадків;

Тернопільська область - 59 випадків;

Харківська область - 89 випадків;

Херсонська область - 114 випадків;

Хмельницька область - 12 випадків;

Черкаська область - 113 випадків;

Чернівецька область - 59 випадків;

Чернігівська область - 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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17 05 2021 09:30
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