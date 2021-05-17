В Україні зафіксовано 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 102 випадки;
Вінницька область - 37 випадків;
Волинська область - 102 випадки
Дніпропетровська область - 134 випадки;
Донецька область - 190 випадків;
Житомирська область - 93 випадки;
Закарпатська область - 10 випадків;
Запорізька область - 98 випадків;
Івано-Франківська область - 42 випадки;
Київська область - 97 випадків;
Кіровоградська область - 4 випадки;
Луганська область - 10 випадків;
Львівська область - 104 випадки;
Миколаївська область - 122 випадки;
Одеська область - 134 випадки;
Полтавська область - 62 випадки;
Рівненська область - 182 випадки;
Сумська область - 137 випадків;
Тернопільська область - 59 випадків;
Харківська область - 89 випадків;
Херсонська область - 114 випадків;
Хмельницька область - 12 випадків;
Черкаська область - 113 випадків;
Чернівецька область - 59 випадків;
Чернігівська область - 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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