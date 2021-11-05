В Україні зафіксовано 2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) та областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 98 випадків;
Вінницька область - 39 випадків;
Волинська область - 105 випадків;
Дніпропетровська область - 191 випадок;
Донецька область - 325 випадків;
Житомирська область - 16 випадків;
Закарпатська область - 43 випадки;
Запорізька область - 169 випадків;
Івано-Франківська область - 31 випадок;
Київська область - 76 випадків;
Кіровоградська область - 67 випадків;
Луганська область - 15 випадків;
Львівська область - 50 випадків;
Миколаївська область - 132 випадки;
Одеська область - 86 випадків;
Полтавська область - 97 випадків;
Рівненська область - 76 випадків;
Сумська область - 51 випадок;
Тернопільська область - 62 випадки;
Харківська область - 213 випадків;
Херсонська область - 38 випадків;
Черкаська область - 128 випадків;
Чернівецька область - 63 випадки;
Чернігівська область - 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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