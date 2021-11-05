В Україні зафіксовано ​​2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 8 617 осіб, летальних випадків - 119

11 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 124 535 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 777 370 осіб, летальних випадків - 46 631.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) та областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 98 випадків; Вінницька область - 39 випадків; Волинська область - 105 випадків; Дніпропетровська область - 191 випадок; Донецька область - 325 випадків; Житомирська область - 16 випадків; Закарпатська область - 43 випадки; Запорізька область - 169 випадків; Івано-Франківська область - 31 випадок; Київська область - 76 випадків; Кіровоградська область - 67 випадків; Луганська область - 15 випадків; Львівська область - 50 випадків; Миколаївська область - 132 випадки; Одеська область - 86 випадків; Полтавська область - 97 випадків; Рівненська область - 76 випадків; Сумська область - 51 випадок; Тернопільська область - 62 випадки; Харківська область - 213 випадків; Херсонська область - 38 випадків; Черкаська область - 128 випадків; Чернівецька область - 63 випадки; Чернігівська область - 37 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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