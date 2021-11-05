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В Україні зафіксовано ​​2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 8 617 осіб, летальних випадків - 119
11 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 124 535 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 777 370 осіб, летальних випадків - 46 631.
В Україні зафіксовано ​​2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Детектор медіа

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) та областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 98 випадків;

Вінницька область - 39 випадків;

Волинська область - 105 випадків;

Дніпропетровська область - 191 випадок;

Донецька область - 325 випадків;

Житомирська область - 16 випадків;

Закарпатська область - 43 випадки;

Запорізька область - 169 випадків;

Івано-Франківська область - 31 випадок;

Київська область - 76 випадків;

Кіровоградська область - 67 випадків;

Луганська область - 15 випадків;

Львівська область - 50 випадків;

Миколаївська область - 132 випадки;

Одеська область - 86 випадків;

Полтавська область - 97 випадків;

Рівненська область - 76 випадків;

Сумська область - 51 випадок;

Тернопільська область - 62 випадки;

Харківська область - 213 випадків;

Херсонська область - 38 випадків;

Черкаська область - 128 випадків;

Чернівецька область - 63 випадки;

Чернігівська область - 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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11 05 2021 09:38
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