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В Україні зафіксовано ​​2 265 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 1 255 осіб, летальних випадків - 44, одужало - 565 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
В Україні зафіксовано ​​2 265 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 183 випадки;

Вінницька область – 85 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 148 випадків;

Донецька область – 47 випадків;

Житомирська область – 150 випадків;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 122 випадки;

Івано-Франківська область – 59 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 165 випадків;

Миколаївська область – 81 випадок;

Одеська область – 182 випадки;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 55 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 218 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 37 випадків;

Чернівецька область – 200 випадків;

Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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20 09 2021 09:49
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