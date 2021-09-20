В Україні зафіксовано 2 265 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 183 випадки;
Вінницька область – 85 випадків;
Волинська область – 76 випадків;
Дніпропетровська область – 148 випадків;
Донецька область – 47 випадків;
Житомирська область – 150 випадків;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 122 випадки;
Івано-Франківська область – 59 випадків;
Київська область – 34 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Львівська область – 165 випадків;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 182 випадки;
Полтавська область – 11 випадків;
Рівненська область – 55 випадків;
Сумська область – 67 випадків;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 218 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 37 випадків;
Чернівецька область – 200 випадків;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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