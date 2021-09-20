В Україні зафіксовано ​​2 265 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 1 255 осіб, летальних випадків - 44, одужало - 565 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 183 випадки; Вінницька область – 85 випадків; Волинська область – 76 випадків; Дніпропетровська область – 148 випадків; Донецька область – 47 випадків; Житомирська область – 150 випадків; Закарпатська область – 6 випадків; Запорізька область – 122 випадки; Івано-Франківська область – 59 випадків; Київська область – 34 випадки; Кіровоградська область – 6 випадків; Луганська область – 29 випадків; Львівська область – 165 випадків; Миколаївська область – 81 випадок; Одеська область – 182 випадки; Полтавська область – 11 випадків; Рівненська область – 55 випадків; Сумська область – 67 випадків; Тернопільська область – 174 випадки; Харківська область – 218 випадків; Херсонська область – 71 випадок; Хмельницька область – 18 випадків; Черкаська область – 37 випадків; Чернівецька область – 200 випадків; Чернігівська область – 41 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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