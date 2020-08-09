В Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 4 450 випадків;
Волинська область - 5 943 випадків;
Дніпропетровська область - 2 843 випадків;
Донецька область - 1 675 випадків;
Житомирська область - 3 812 випадків;
Закарпатська область - 8 180 випадків;
Запорізька область - 1 981 випадків;
Івано-Франківська область - 10 508 випадків;
Кіровоградська область - 867 випадків;
м. Київ - 15 511 випадків;
Київська область - 6 370 випадків;
Львівська область - 16 073 випадків;
Луганська область - 448 випадків;
Миколаївська область - 1 690 випадків;
Одеська область - 8 721 випадків;
Полтавська область - 997 випадків;
Рівненська область - 9 860 випадків;
Сумська область - 2 070 випадків;
Тернопільська область - 7 580 випадків;
Харківська область - 11 202 випадків;
Херсонська область - 518 випадків;
Хмельницька область - 3 253 випадків;
Чернівецька область - 11 431 випадків;
Черкаська область - 2 046 випадків;
Чернігівська область - 2 450 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 779 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 202 765 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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