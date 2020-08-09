В Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужали 940 пацієнтів

8 вересня (станом на 9:00) в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальні, 63 546 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 4 450 випадків; Волинська область - 5 943 випадків; Дніпропетровська область - 2 843 випадків; Донецька область - 1 675 випадків; Житомирська область - 3 812 випадків; Закарпатська область - 8 180 випадків; Запорізька область - 1 981 випадків; Івано-Франківська область - 10 508 випадків; Кіровоградська область - 867 випадків; м. Київ - 15 511 випадків; Київська область - 6 370 випадків; Львівська область - 16 073 випадків; Луганська область - 448 випадків; Миколаївська область - 1 690 випадків; Одеська область - 8 721 випадків; Полтавська область - 997 випадків; Рівненська область - 9 860 випадків; Сумська область - 2 070 випадків; Тернопільська область - 7 580 випадків; Харківська область - 11 202 випадків; Херсонська область - 518 випадків; Хмельницька область - 3 253 випадків; Чернівецька область - 11 431 випадків; Черкаська область - 2 046 випадків; Чернігівська область - 2 450 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 779 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 202 765 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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