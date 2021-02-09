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В Україні зафіксовано 2 477 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 787 осіб, летальних випадків - 44, одужало - 889 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
В Україні зафіксовано 2 477 нових випадків коронавірусу Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 309 випадків;

Вінницька область – 86 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 114 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 36 випадків;

Одеська область – 139 випадків;

Полтавська область – 96 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 53 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 224 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 77 випадків;

Чернівецька область – 148 випадків;

Чернігівська область – 78 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_Інфо"

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02 09 2021 09:16
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