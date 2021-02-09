В Україні зафіксовано 2 477 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 309 випадків;
Вінницька область – 86 випадків;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 117 випадків;
Донецька область – 100 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 66 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 24 випадки;
Луганська область – 114 випадків;
Львівська область – 183 випадки;
Миколаївська область – 36 випадків;
Одеська область – 139 випадків;
Полтавська область – 96 випадків;
Рівненська область – 40 випадків;
Сумська область – 53 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 224 випадки;
Херсонська область – 103 випадки;
Хмельницька область – 62 випадки;
Черкаська область – 77 випадків;
Чернівецька область – 148 випадків;
Чернігівська область – 78 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_Інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом