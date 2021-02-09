В Україні зафіксовано 2 477 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 787 осіб, летальних випадків - 44, одужало - 889 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 309 випадків; Вінницька область – 86 випадків; Волинська область – 45 випадків; Дніпропетровська область – 117 випадків; Донецька область – 100 випадків; Житомирська область – 77 випадків; Закарпатська область – 21 випадок; Запорізька область – 66 випадків; Івано-Франківська область – 102 випадки; Київська область – 70 випадків; Кіровоградська область – 24 випадки; Луганська область – 114 випадків; Львівська область – 183 випадки; Миколаївська область – 36 випадків; Одеська область – 139 випадків; Полтавська область – 96 випадків; Рівненська область – 40 випадків; Сумська область – 53 випадки; Тернопільська область – 107 випадків; Харківська область – 224 випадки; Херсонська область – 103 випадки; Хмельницька область – 62 випадки; Черкаська область – 77 випадків; Чернівецька область – 148 випадків; Чернігівська область – 78 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_Інфо"

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