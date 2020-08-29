В Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3872 випадки;
Волинська область - 5370 випадків;
Дніпропетровська область - 2236 випадків;
Донецька область - 1369 випадків;
Житомирська область - 3155 випадків;
Закарпатська область - 7385 випадків;
Запорізька область - 1520 випадків;
Івано-Франківська область - 8843 випадки;
Кіровоградська область - 795 випадків;
м. Київ - 12 984 випадки;
Київська область - 5489 випадків;
Львівська область - 14 168 випадків;
Луганська область - 295 випадків;
Миколаївська область - 1118 випадків;
Одеська область - 6921 випадок;
Полтавська область - 738 випадків;
Рівненська область - 9019 випадків;
Сумська область - 1398 випадків;
Тернопільська область - 5705 випадків;
Харківська область - 8691 випадок;
Херсонська область - 386 випадків;
Хмельницька область - 2297 випадків;
Чернівецька область - 9997 випадків;
Черкаська область - 1482 випадки;
Чернігівська область - 1745 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 серпня 2020 року до Центру надійшло 2808 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 177 431 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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