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В Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужали 1055 пацієнтів
29 серпня (станом на 9:00) в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні, 56 138 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3872 випадки;

Волинська область - 5370 випадків;

Дніпропетровська область - 2236 випадків;

Донецька область - 1369 випадків;

Житомирська область - 3155 випадків;

Закарпатська область - 7385 випадків;

Запорізька область - 1520 випадків;

Івано-Франківська область -  8843 випадки;

Кіровоградська область - 795 випадків;

м. Київ - 12 984 випадки;

Київська область - 5489 випадків;

Львівська область - 14 168 випадків;

Луганська область - 295 випадків;

Миколаївська область - 1118 випадків;

Одеська область - 6921 випадок;

Полтавська область - 738 випадків;

Рівненська область - 9019 випадків;

Сумська область - 1398 випадків;

Тернопільська область - 5705 випадків;

Харківська область - 8691 випадок;

Херсонська область - 386 випадків;

Хмельницька область - 2297 випадків;

Чернівецька область - 9997 випадків;

Черкаська область - 1482 випадки;

Чернігівська область - 1745 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 серпня 2020 року до Центру надійшло 2808 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 177 431 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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29 08 2020 10:32
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