В Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужали 1055 пацієнтів

29 серпня (станом на 9:00) в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні, 56 138 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3872 випадки; Волинська область - 5370 випадків; Дніпропетровська область - 2236 випадків; Донецька область - 1369 випадків; Житомирська область - 3155 випадків; Закарпатська область - 7385 випадків; Запорізька область - 1520 випадків; Івано-Франківська область - 8843 випадки; Кіровоградська область - 795 випадків; м. Київ - 12 984 випадки; Київська область - 5489 випадків; Львівська область - 14 168 випадків; Луганська область - 295 випадків; Миколаївська область - 1118 випадків; Одеська область - 6921 випадок; Полтавська область - 738 випадків; Рівненська область - 9019 випадків; Сумська область - 1398 випадків; Тернопільська область - 5705 випадків; Харківська область - 8691 випадок; Херсонська область - 386 випадків; Хмельницька область - 2297 випадків; Чернівецька область - 9997 випадків; Черкаська область - 1482 випадки; Чернігівська область - 1745 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 серпня 2020 року до Центру надійшло 2808 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 177 431 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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