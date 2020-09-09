Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужали 1 157 пацієнтів
9 вересня (станом на 9:00) в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 4 503 випадки;

Волинська область - 6 015 випадків;

Дніпропетровська область - 2 923 випадки;

Донецька область - 1 762 випадки;

Житомирська область - 3 879 випадків;

Закарпатська область - 8 277 випадків;

Запорізька область - 2041 випадок;

Івано-Франківська область - 10 659 випадків;

Кіровоградська область - 870 випадків;

м. Київ - 15 821 випадок;

Київська область - 6 459 випадків;

Львівська область -16 269 випадків;

Луганська область - 480 випадків;

Миколаївська область - 1 714 випадків;

Одеська область - 8 827 випадків;

Полтавська область - 1 018 випадків;

Рівненська область - 9 943 випадки;

Сумська область - 2143 випадків;

Тернопільська область - 7 824 випадки;

Харківська область - 11 493 випадки;

Херсонська область - 538 випадків;

Хмельницька область - 3 355 випадків;

Чернівецька область - 11 581 випадок;

Черкаська область - 2 121 випадок;

Чернігівська область - 2 515 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 09 2020 09:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.