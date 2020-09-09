В Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужали 1 157 пацієнтів

9 вересня (станом на 9:00) в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 4 503 випадки; Волинська область - 6 015 випадків; Дніпропетровська область - 2 923 випадки; Донецька область - 1 762 випадки; Житомирська область - 3 879 випадків; Закарпатська область - 8 277 випадків; Запорізька область - 2041 випадок; Івано-Франківська область - 10 659 випадків; Кіровоградська область - 870 випадків; м. Київ - 15 821 випадок; Київська область - 6 459 випадків; Львівська область -16 269 випадків; Луганська область - 480 випадків; Миколаївська область - 1 714 випадків; Одеська область - 8 827 випадків; Полтавська область - 1 018 випадків; Рівненська область - 9 943 випадки; Сумська область - 2143 випадків; Тернопільська область - 7 824 випадки; Харківська область - 11 493 випадки; Херсонська область - 538 випадків; Хмельницька область - 3 355 випадків; Чернівецька область - 11 581 випадок; Черкаська область - 2 121 випадок; Чернігівська область - 2 515 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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