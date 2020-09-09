В Україні зафіксовано 2 551 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 4 503 випадки;
Волинська область - 6 015 випадків;
Дніпропетровська область - 2 923 випадки;
Донецька область - 1 762 випадки;
Житомирська область - 3 879 випадків;
Закарпатська область - 8 277 випадків;
Запорізька область - 2041 випадок;
Івано-Франківська область - 10 659 випадків;
Кіровоградська область - 870 випадків;
м. Київ - 15 821 випадок;
Київська область - 6 459 випадків;
Львівська область -16 269 випадків;
Луганська область - 480 випадків;
Миколаївська область - 1 714 випадків;
Одеська область - 8 827 випадків;
Полтавська область - 1 018 випадків;
Рівненська область - 9 943 випадки;
Сумська область - 2143 випадків;
Тернопільська область - 7 824 випадки;
Харківська область - 11 493 випадки;
Херсонська область - 538 випадків;
Хмельницька область - 3 355 випадків;
Чернівецька область - 11 581 випадок;
Черкаська область - 2 121 випадок;
Чернігівська область - 2 515 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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