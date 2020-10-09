В Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 4 606 випадків;
Волинська область - 6 092 випадки;
Дніпропетровська область - 3 012 випадків;
Донецька область - 1 852 випадки;
Житомирська область - 3 938 випадків;
Закарпатська область - 8 359 випадків;
Запорізька область - 2081 випадок;
Івано-Франківська область - 10 802 випадки;
Кіровоградська область - 874 випадки;
м. Київ - 16 119 випадків;
Київська область - 6 554 випадки;
Львівська область - 16 452 випадки;
Луганська область - 503 випадки;
Миколаївська область - 1 766 випадків;
Одеська область 8 874 випадки;
Полтавська область - 1 069 випадків;
Рівненська область - 10 073 випадки;
Сумська область - 2 187 випадків;
Тернопільська область - 8 075 випадків;
Харківська область - 11 832 випадки;
Херсонська область - 558 випадків;
Хмельницька область - 3 497 випадків;
Чернівецька область - 11 715 випадків;
Черкаська область - 2 177 випадків;
Чернігівська область - 2 545 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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