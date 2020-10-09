В Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужали 1 174 пацієнти

10 вересня (станом на 9:00) в Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 4 606 випадків; Волинська область - 6 092 випадки; Дніпропетровська область - 3 012 випадків; Донецька область - 1 852 випадки; Житомирська область - 3 938 випадків; Закарпатська область - 8 359 випадків; Запорізька область - 2081 випадок; Івано-Франківська область - 10 802 випадки; Кіровоградська область - 874 випадки; м. Київ - 16 119 випадків; Київська область - 6 554 випадки; Львівська область - 16 452 випадки; Луганська область - 503 випадки; Миколаївська область - 1 766 випадків; Одеська область 8 874 випадки; Полтавська область - 1 069 випадків; Рівненська область - 10 073 випадки; Сумська область - 2 187 випадків; Тернопільська область - 8 075 випадків; Харківська область - 11 832 випадки; Херсонська область - 558 випадків; Хмельницька область - 3 497 випадків; Чернівецька область - 11 715 випадків; Черкаська область - 2 177 випадків; Чернігівська область - 2 545 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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