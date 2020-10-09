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В Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужали 1 174 пацієнти
10 вересня (станом на 9:00) в Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 4 606 випадків;

Волинська область - 6 092 випадки;

Дніпропетровська область - 3 012 випадків;

Донецька область - 1 852 випадки;

Житомирська область - 3 938 випадків;

Закарпатська область - 8 359 випадків;

Запорізька область - 2081 випадок;

Івано-Франківська область - 10 802 випадки;

Кіровоградська область - 874 випадки;

м. Київ - 16 119 випадків;

Київська область - 6 554 випадки;

Львівська область - 16 452 випадки;

Луганська область - 503 випадки;

Миколаївська область - 1 766 випадків;

Одеська область  8 874 випадки;

Полтавська область - 1 069 випадків;

Рівненська область - 10 073 випадки;

Сумська область - 2 187 випадків;

Тернопільська область - 8 075 випадків;

Харківська область - 11 832 випадки;

Херсонська область - 558 випадків;

Хмельницька область - 3 497 випадків;

Чернівецька область - 11 715 випадків;

Черкаська область - 2 177 випадків;

Чернігівська область - 2 545 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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10 09 2020 09:32
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