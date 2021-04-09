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В Україні зафіксовано ​​2 614 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 824 особи, летальних випадків - 44, одужало - 1 447 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
В Україні зафіксовано ​​2 614 нових випадків коронавірусу Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 339 випадків;

Вінницька область - 63 випадки;

Волинська область - 46 випадків;

Дніпропетровська область - 173 випадки;

Донецька область - 131 випадок;

Житомирська область - 76 випадків;

Закарпатська область - 31 випадок;

Запорізька область - 79 випадків;

Івано-Франківська область - 72 випадки;

Київська область - 138 випадків;

Кіровоградська область - 17 випадків;

Луганська область - 85 випадків;

Львівська область - 183 випадки;

Миколаївська область - 39 випадків;

Одеська область - 208 випадків;

Полтавська область - 79 випадків;

Рівненська область - 71 випадок;

Сумська область - 26 випадків;

Тернопільська область - 52 випадки;

Харківська область - 216 випадків;

Херсонська область - 67 випадків;

Хмельницька область - 78 випадків;

Черкаська область - 58 випадків;

Чернівецька область - 193 випадки;

Чернігівська область - 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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04 09 2021 09:34
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