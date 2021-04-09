В Україні зафіксовано ​​2 614 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 824 особи, летальних випадків - 44, одужало - 1 447 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 339 випадків; Вінницька область - 63 випадки; Волинська область - 46 випадків; Дніпропетровська область - 173 випадки; Донецька область - 131 випадок; Житомирська область - 76 випадків; Закарпатська область - 31 випадок; Запорізька область - 79 випадків; Івано-Франківська область - 72 випадки; Київська область - 138 випадків; Кіровоградська область - 17 випадків; Луганська область - 85 випадків; Львівська область - 183 випадки; Миколаївська область - 39 випадків; Одеська область - 208 випадків; Полтавська область - 79 випадків; Рівненська область - 71 випадок; Сумська область - 26 випадків; Тернопільська область - 52 випадки; Харківська область - 216 випадків; Херсонська область - 67 випадків; Хмельницька область - 78 випадків; Черкаська область - 58 випадків; Чернівецька область - 193 випадки; Чернігівська область - 94 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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