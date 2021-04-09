В Україні зафіксовано 2 614 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 339 випадків;
Вінницька область - 63 випадки;
Волинська область - 46 випадків;
Дніпропетровська область - 173 випадки;
Донецька область - 131 випадок;
Житомирська область - 76 випадків;
Закарпатська область - 31 випадок;
Запорізька область - 79 випадків;
Івано-Франківська область - 72 випадки;
Київська область - 138 випадків;
Кіровоградська область - 17 випадків;
Луганська область - 85 випадків;
Львівська область - 183 випадки;
Миколаївська область - 39 випадків;
Одеська область - 208 випадків;
Полтавська область - 79 випадків;
Рівненська область - 71 випадок;
Сумська область - 26 випадків;
Тернопільська область - 52 випадки;
Харківська область - 216 випадків;
Херсонська область - 67 випадків;
Хмельницька область - 78 випадків;
Черкаська область - 58 випадків;
Чернівецька область - 193 випадки;
Чернігівська область - 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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