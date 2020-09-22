В Україні зафіксовано 2 884 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 5377;

Волинська обл - 7031;

Дніпропетровська обл - 4218;

Донецька обл - 2505;

Житомирська обл - 5121;

Закарпатська обл - 9265;

Запорізька обл - 3034;

Івано-Франківська обл - 12675;

Кіровоградська обл - 1005;

м. Київ - 20028;

Київська обл - 8020;

Львівська обл - 18793;

Луганська обл - 767;

Миколаївська обл - 2572;

Одеська обл - 11843;

Полтавська обл - 1575;

Рівненська обл - 11353;

Сумська обл - 3184;

Тернопільська обл - 11732;

Харківська обл - 15505;

Херсонська обл - 837;

Хмельницька обл - 4937;

Чернівецька обл - 13304;

Черкаська обл - 3145;

Чернігівська обл - 3411;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"