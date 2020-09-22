В Україні зафіксовано 2 884 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 5377;
Волинська обл - 7031;
Дніпропетровська обл - 4218;
Донецька обл - 2505;
Житомирська обл - 5121;
Закарпатська обл - 9265;
Запорізька обл - 3034;
Івано-Франківська обл - 12675;
Кіровоградська обл - 1005;
м. Київ - 20028;
Київська обл - 8020;
Львівська обл - 18793;
Луганська обл - 767;
Миколаївська обл - 2572;
Одеська обл - 11843;
Полтавська обл - 1575;
Рівненська обл - 11353;
Сумська обл - 3184;
Тернопільська обл - 11732;
Харківська обл - 15505;
Херсонська обл - 837;
Хмельницька обл - 4937;
Чернівецька обл - 13304;
Черкаська обл - 3145;
Чернігівська обл - 3411;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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