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В Україні зафіксовано 34 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 829 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 34 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.                                                                                                 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1563 випадки;

Волинська область - 1610 випадків;

Дніпропетровська область - 1021 випадок; 

Донецька область - 349 випадків;

Житомирська область - 1154 випадки;

Закарпатська область - 1882 випадки;

Запорізька область - 541 випадок;

Івано-Франківська область - 1893 випадки;

Кіровоградська область - 604 випадки;

м. Київ - 4084 випадки;

Київська область - 2119 випадків;

Львівська область - 3398 випадків; 

Луганська область - 68 випадків;

Миколаївська область - 323 випадки;

Одеська область - 1188 випадків;

Полтавська область - 287 випадок;

Рівненська область - 2572 випадки;

Сумська область - 236 випадків;

Тернопільська область - 1542 випадки;

Харківська область - 1707 випадків;

Херсонська область  184 випадки;

Хмельницька область - 587 випадків;

Чернівецька область - 4135 випадків;

Черкаська область - 568 випадків;

Чернігівська область - 448 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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18 06 2020 10:02
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