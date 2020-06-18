В Україні зафіксовано 34 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1563 випадки;
Волинська область - 1610 випадків;
Дніпропетровська область - 1021 випадок;
Донецька область - 349 випадків;
Житомирська область - 1154 випадки;
Закарпатська область - 1882 випадки;
Запорізька область - 541 випадок;
Івано-Франківська область - 1893 випадки;
Кіровоградська область - 604 випадки;
м. Київ - 4084 випадки;
Київська область - 2119 випадків;
Львівська область - 3398 випадків;
Луганська область - 68 випадків;
Миколаївська область - 323 випадки;
Одеська область - 1188 випадків;
Полтавська область - 287 випадок;
Рівненська область - 2572 випадки;
Сумська область - 236 випадків;
Тернопільська область - 1542 випадки;
Харківська область - 1707 випадків;
Херсонська область 184 випадки;
Хмельницька область - 587 випадків;
Чернівецька область - 4135 випадків;
Черкаська область - 568 випадків;
Чернігівська область - 448 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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