В Україні зафіксовано 34 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 829 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1563 випадки; Волинська область - 1610 випадків; Дніпропетровська область - 1021 випадок; Донецька область - 349 випадків; Житомирська область - 1154 випадки; Закарпатська область - 1882 випадки; Запорізька область - 541 випадок; Івано-Франківська область - 1893 випадки; Кіровоградська область - 604 випадки; м. Київ - 4084 випадки; Київська область - 2119 випадків; Львівська область - 3398 випадків; Луганська область - 68 випадків; Миколаївська область - 323 випадки; Одеська область - 1188 випадків; Полтавська область - 287 випадок; Рівненська область - 2572 випадки; Сумська область - 236 випадків; Тернопільська область - 1542 випадки; Харківська область - 1707 випадків; Херсонська область 184 випадки; Хмельницька область - 587 випадків; Чернівецька область - 4135 випадків; Черкаська область - 568 випадків; Чернігівська область - 448 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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