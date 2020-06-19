В Україні зафіксовано 34 984 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1596 випадків;
Волинська область - 1673 випадки;
Дніпропетровська область - 1021 випадок;
Донецька область - 350 випадків;
Житомирська область - 1201 випадок;
Закарпатська область - 1960 випадків;
Запорізька область - 547 випадків;
Івано-Франківська область - 1940 випадки;
Кіровоградська область - 604 випадки;
м. Київ - 4176 випадків;
Київська область - 2142 випадки;
Львівська область - 3540 випадків;
Луганська область - 71 випадок;
Миколаївська область - 338 випадків;
Одеська область - 1200 випадків;
Полтавська область - 289 випадків;
Рівненська область - 2693 випадки;
Сумська область - 246 випадків;
Тернопільська область - 1605 випадків;
Харківська область - 1744 випадки;
Херсонська область - 185 випадків;
Хмельницька область - 608 випадків;
Чернівецька область - 4211 випадків;
Черкаська область - 585 випадків;
Чернігівська область - 459 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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