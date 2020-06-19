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В Україні зафіксовано 34 984 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 921 новий випадок
19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 34 984 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1596 випадків;

Волинська область - 1673 випадки;

Дніпропетровська область - 1021 випадок; 

Донецька область - 350 випадків;

Житомирська область - 1201 випадок;

Закарпатська область - 1960 випадків;

Запорізька область - 547 випадків;

Івано-Франківська область - 1940 випадки;

Кіровоградська область - 604 випадки;

м. Київ - 4176 випадків;

Київська область - 2142 випадки;

Львівська область - 3540 випадків; 

Луганська область - 71 випадок;

Миколаївська область - 338 випадків;

Одеська область - 1200 випадків;

Полтавська область - 289 випадків;

Рівненська область - 2693 випадки;

Сумська область - 246 випадків;

Тернопільська область - 1605 випадків;

Харківська область - 1744 випадки;

Херсонська область - 185 випадків;

Хмельницька область - 608 випадків;

Чернівецька область - 4211 випадків;

Черкаська область - 585 випадків;

Чернігівська область - 459 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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19 06 2020 09:36
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