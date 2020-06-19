В Україні зафіксовано 34 984 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 921 новий випадок

19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнти одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1596 випадків; Волинська область - 1673 випадки; Дніпропетровська область - 1021 випадок; Донецька область - 350 випадків; Житомирська область - 1201 випадок; Закарпатська область - 1960 випадків; Запорізька область - 547 випадків; Івано-Франківська область - 1940 випадки; Кіровоградська область - 604 випадки; м. Київ - 4176 випадків; Київська область - 2142 випадки; Львівська область - 3540 випадків; Луганська область - 71 випадок; Миколаївська область - 338 випадків; Одеська область - 1200 випадків; Полтавська область - 289 випадків; Рівненська область - 2693 випадки; Сумська область - 246 випадків; Тернопільська область - 1605 випадків; Харківська область - 1744 випадки; Херсонська область - 185 випадків; Хмельницька область - 608 випадків; Чернівецька область - 4211 випадків; Черкаська область - 585 випадків; Чернігівська область - 459 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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