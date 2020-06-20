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В Україні зафіксовано 35 825 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 841 новий випадок
20 червня (станом на 9:00) в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 35 825 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 553 737 тестувань методом ПЛР.                                                                                                 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1627 випадків;

Волинська область - 1743 випадки;

Дніпропетровська область - 1036 випадків; 

Донецька область - 355 випадків;

Житомирська область - 1229 випадків;

Закарпатська область - 2069 випадків;

Запорізька область - 551 випадок;

Івано-Франківська область - 1981 випадок;

Кіровоградська область - 612 випадків;

м. Київ - 4252 випадки;

Київська область - 2174 випадки;

Львівська область - 3679 випадків; 

Луганська область - 72 випадки;

Миколаївська область - 349 випадків;

Одеська область - 1232 випадки;

Полтавська область - 290 випадків;

Рівненська область - 2776 випадків;

Сумська область - 252 випадки;

Тернопільська область - 1643 випадки;

Харківська область - 1779 випадків;

Херсонська область - 185 випадків;

Хмельницька область - 612 випадків;

Чернівецька область - 4268 випадків;

Черкаська область - 592 випадки;

Чернігівська область - 467 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 78 194 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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20 06 2020 11:37
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