В Україні зафіксовано 35 825 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 841 новий випадок

20 червня (станом на 9:00) в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 553 737 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1627 випадків; Волинська область - 1743 випадки; Дніпропетровська область - 1036 випадків; Донецька область - 355 випадків; Житомирська область - 1229 випадків; Закарпатська область - 2069 випадків; Запорізька область - 551 випадок; Івано-Франківська область - 1981 випадок; Кіровоградська область - 612 випадків; м. Київ - 4252 випадки; Київська область - 2174 випадки; Львівська область - 3679 випадків; Луганська область - 72 випадки; Миколаївська область - 349 випадків; Одеська область - 1232 випадки; Полтавська область - 290 випадків; Рівненська область - 2776 випадків; Сумська область - 252 випадки; Тернопільська область - 1643 випадки; Харківська область - 1779 випадків; Херсонська область - 185 випадків; Хмельницька область - 612 випадків; Чернівецька область - 4268 випадків; Черкаська область - 592 випадки; Чернігівська область - 467 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 78 194 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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