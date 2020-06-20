В Україні зафіксовано 35 825 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 553 737 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1627 випадків;
Волинська область - 1743 випадки;
Дніпропетровська область - 1036 випадків;
Донецька область - 355 випадків;
Житомирська область - 1229 випадків;
Закарпатська область - 2069 випадків;
Запорізька область - 551 випадок;
Івано-Франківська область - 1981 випадок;
Кіровоградська область - 612 випадків;
м. Київ - 4252 випадки;
Київська область - 2174 випадки;
Львівська область - 3679 випадків;
Луганська область - 72 випадки;
Миколаївська область - 349 випадків;
Одеська область - 1232 випадки;
Полтавська область - 290 випадків;
Рівненська область - 2776 випадків;
Сумська область - 252 випадки;
Тернопільська область - 1643 випадки;
Харківська область - 1779 випадків;
Херсонська область - 185 випадків;
Хмельницька область - 612 випадків;
Чернівецька область - 4268 випадків;
Черкаська область - 592 випадки;
Чернігівська область - 467 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 78 194 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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