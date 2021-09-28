В Україні зафіксовано 3 007 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 1 478 осіб, летальних випадків - 94, одужало - 952 особи

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Фото: CTK Photo

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 135 випадків; Вінницька область – 102 випадки; Волинська область – 121 випадок; Дніпропетровська область – 371 випадок; Донецька область – 163 випадки; Житомирська область – 166 випадків; Закарпатська область – 15 випадків; Запорізька область – 175 випадків; Івано-Франківська область – 61 випадок; Київська область – 60 випадків; Кіровоградська область – 6 випадків; Луганська область – 67 випадків; Львівська область – 241 випадок; Миколаївська область – 83 випадки; Одеська область – 163 випадки; Полтавська область – 34 випадки; Рівненська область – 53 випадки; Сумська область – 95 випадків; Тернопільська область – 180 випадків; Харківська область – 233 випадки; Херсонська область – 77 випадків; Хмельницька область – 56 випадків; Черкаська область – 43 випадки; Чернівецька область – 282 випадки; Чернігівська область – 25 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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