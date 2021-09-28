В Україні зафіксовано 3 007 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 135 випадків;
Вінницька область – 102 випадки;
Волинська область – 121 випадок;
Дніпропетровська область – 371 випадок;
Донецька область – 163 випадки;
Житомирська область – 166 випадків;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 175 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 60 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 241 випадок;
Миколаївська область – 83 випадки;
Одеська область – 163 випадки;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 95 випадків;
Тернопільська область – 180 випадків;
Харківська область – 233 випадки;
Херсонська область – 77 випадків;
Хмельницька область – 56 випадків;
Черкаська область – 43 випадки;
Чернівецька область – 282 випадки;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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