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В Україні зафіксовано 3 103 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужав 1 341 пацієнт
12 вересня (станом на 9:00) в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 3 103 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 4 756 випадків;

Волинська область - 6 224 випадки;

Дніпропетровська область - 3 176 випадків;

Донецька область - 2 026 випадків;

Житомирська область - 4 194 випадки;

Закарпатська область - 8 532 випадки;

Запорізька область - 2 242 випадки;

Івано-Франківська область - 11 083 випадки;

Кіровоградська область - 892 випадки;

м. Київ - 16 951 випадок;

Київська область - 6 750 випадків;

Львівська область - 16 774 випадки;

Луганська область - 562 випадки;

Миколаївська область - 1 929 випадків;

Одеська область - 9 382 випадки;

Полтавська область - 1 161 випадок;

Рівненська область - 10 369 випадків;

Сумська область - 2 323 випадки;

Тернопільська область - 8 657 випадків;

Харківська область - 12 404 випадки;

Херсонська область - 596 випадків;

Хмельницька область - 3 850 випадків;

Чернівецька область - 11 988 випадків;

Черкаська область - 2 384 випадки;

Чернігівська область - 2 654 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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12 09 2020 10:19
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