В Україні зафіксовано 3 103 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 4 756 випадків;
Волинська область - 6 224 випадки;
Дніпропетровська область - 3 176 випадків;
Донецька область - 2 026 випадків;
Житомирська область - 4 194 випадки;
Закарпатська область - 8 532 випадки;
Запорізька область - 2 242 випадки;
Івано-Франківська область - 11 083 випадки;
Кіровоградська область - 892 випадки;
м. Київ - 16 951 випадок;
Київська область - 6 750 випадків;
Львівська область - 16 774 випадки;
Луганська область - 562 випадки;
Миколаївська область - 1 929 випадків;
Одеська область - 9 382 випадки;
Полтавська область - 1 161 випадок;
Рівненська область - 10 369 випадків;
Сумська область - 2 323 випадки;
Тернопільська область - 8 657 випадків;
Харківська область - 12 404 випадки;
Херсонська область - 596 випадків;
Хмельницька область - 3 850 випадків;
Чернівецька область - 11 988 випадків;
Черкаська область - 2 384 випадки;
Чернігівська область - 2 654 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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