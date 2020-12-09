В Україні зафіксовано 3 103 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужав 1 341 пацієнт

12 вересня (станом на 9:00) в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 4 756 випадків; Волинська область - 6 224 випадки; Дніпропетровська область - 3 176 випадків; Донецька область - 2 026 випадків; Житомирська область - 4 194 випадки; Закарпатська область - 8 532 випадки; Запорізька область - 2 242 випадки; Івано-Франківська область - 11 083 випадки; Кіровоградська область - 892 випадки; м. Київ - 16 951 випадок; Київська область - 6 750 випадків; Львівська область - 16 774 випадки; Луганська область - 562 випадки; Миколаївська область - 1 929 випадків; Одеська область - 9 382 випадки; Полтавська область - 1 161 випадок; Рівненська область - 10 369 випадків; Сумська область - 2 323 випадки; Тернопільська область - 8 657 випадків; Харківська область - 12 404 випадки; Херсонська область - 596 випадків; Хмельницька область - 3 850 випадків; Чернівецька область - 11 988 випадків; Черкаська область - 2 384 випадки; Чернігівська область - 2 654 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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