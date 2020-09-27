В Україні зафіксовано 3 130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 5900;
Волинська обл - 7632;
Дніпропетровська обл - 5285;
Донецька обл - 3016;
Житомирська обл - 5656;
Закарпатська обл - 9632;
Запорізька обл - 3663;
Івано-Франківська обл - 13335;
Кіровоградська обл - 1074;
м. Київ - 21815;
Київська обл - 8714;
Львівська обл - 19784;
Луганська обл - 974;
Миколаївська обл - 2980;
Одеська обл - 12876;
Полтавська обл - 1910;
Рівненська обл - 12032;
Сумська обл - 3672;
Тернопільська обл - 12986;
Харківська обл - 17364;
Херсонська обл - 1049;
Хмельницька обл - 5622;
Чернівецька обл - 14009;
Черкаська обл - 3694;
Чернігівська обл - 3960;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 вересня до Центру надійшло 3 091 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року надійшло 264 192 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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