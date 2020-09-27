В Україні зафіксовано 3 130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 5900;

Волинська обл - 7632;

Дніпропетровська обл - 5285;

Донецька обл - 3016;

Житомирська обл - 5656;

Закарпатська обл - 9632;

Запорізька обл - 3663;

Івано-Франківська обл - 13335;

Кіровоградська обл - 1074;

м. Київ - 21815;

Київська обл - 8714;

Львівська обл - 19784;

Луганська обл - 974;

Миколаївська обл - 2980;

Одеська обл - 12876;

Полтавська обл - 1910;

Рівненська обл - 12032;

Сумська обл - 3672;

Тернопільська обл - 12986;

Харківська обл - 17364;

Херсонська обл - 1049;

Хмельницька обл - 5622;

Чернівецька обл - 14009;

Черкаська обл - 3694;

Чернігівська обл - 3960;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 вересня до Центру надійшло 3 091 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року надійшло 264 192 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"