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В Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів
11 вересня (станом на 9:00) в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 4 690 випадків;

Волинська область - 6 161 випадок;

Дніпропетровська область - 3 093 випадки;

Донецька область - 1 942 випадки;

Житомирська область - 4 055 випадків;

Закарпатська область - 8 453 випадки;

Запорізька область - 2 136 випадків;

Івано-Франківська область - 10 953 випадки;

Кіровоградська область - 885 випадків;

м. Київ - 16 523 випадки;

Київська область - 6 648 випадків;

Львівська область - 16 626 випадків;

Луганська область - 532 випадки;

Миколаївська область - 1 851 випадок;

Одеська область - 9 157 випадків;

Полтавська область - 1 130 випадків;

Рівненська область - 10 217 випадків;

Сумська область - 2 229 випадків;

Тернопільська область - 8 377 випадків;

Харківська область - 12 112 випадків;

Херсонська область - 576 випадків;

Хмельницька область - 3 695 випадків;

Чернівецька область - 11 847 випадків;

Черкаська область - 2 294 випадки;

Чернігівська область - 2 574 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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11 09 2020 09:35
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