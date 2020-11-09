В Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 4 690 випадків;
Волинська область - 6 161 випадок;
Дніпропетровська область - 3 093 випадки;
Донецька область - 1 942 випадки;
Житомирська область - 4 055 випадків;
Закарпатська область - 8 453 випадки;
Запорізька область - 2 136 випадків;
Івано-Франківська область - 10 953 випадки;
Кіровоградська область - 885 випадків;
м. Київ - 16 523 випадки;
Київська область - 6 648 випадків;
Львівська область - 16 626 випадків;
Луганська область - 532 випадки;
Миколаївська область - 1 851 випадок;
Одеська область - 9 157 випадків;
Полтавська область - 1 130 випадків;
Рівненська область - 10 217 випадків;
Сумська область - 2 229 випадків;
Тернопільська область - 8 377 випадків;
Харківська область - 12 112 випадків;
Херсонська область - 576 випадків;
Хмельницька область - 3 695 випадків;
Чернівецька область - 11 847 випадків;
Черкаська область - 2 294 випадки;
Чернігівська область - 2 574 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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