В Україні зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів

11 вересня (станом на 9:00) в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 4 690 випадків; Волинська область - 6 161 випадок; Дніпропетровська область - 3 093 випадки; Донецька область - 1 942 випадки; Житомирська область - 4 055 випадків; Закарпатська область - 8 453 випадки; Запорізька область - 2 136 випадків; Івано-Франківська область - 10 953 випадки; Кіровоградська область - 885 випадків; м. Київ - 16 523 випадки; Київська область - 6 648 випадків; Львівська область - 16 626 випадків; Луганська область - 532 випадки; Миколаївська область - 1 851 випадок; Одеська область - 9 157 випадків; Полтавська область - 1 130 випадків; Рівненська область - 10 217 випадків; Сумська область - 2 229 випадків; Тернопільська область - 8 377 випадків; Харківська область - 12 112 випадків; Херсонська область - 576 випадків; Хмельницька область - 3 695 випадків; Чернівецька область - 11 847 випадків; Черкаська область - 2 294 випадки; Чернігівська область - 2 574 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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