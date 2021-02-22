В Україні зафіксовано 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 1 353 особи, летальних випадків - 53

22 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 307 662 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 147 426 осіб, летальних випадків - 25 156.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 169 випадків; Вінницька область - 328 випадків; Волинська область - 75 випадків; Дніпропетровська область - 126 випадків; Донецька область - 12 випадків; Житомирська область - 285 випадків; Закарпатська область - 233 випадки; Запорізька область - 50 випадків; Івано-Франківська область - 515 випадків; Київська область - 166 випадків; Кіровоградська область - 5 випадків; Луганська область - 12 випадків; Львівська область - 279 випадків; Миколаївська область - 123 випадки; Одеська область - 124 випадки; Полтавська область - 75 випадків; Рівненська область - 36 випадків; Сумська область - 60 випадків; Тернопільська область - 129 випадків; Харківська область - 50 випадків; Херсонська область - 24 випадки; Хмельницька область - 6 випадків; Черкаська область - 38 випадків; Чернівецька область - 259 випадків; Чернігівська область - 27 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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