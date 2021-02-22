В Україні зафіксовано 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 169 випадків;
Вінницька область - 328 випадків;
Волинська область - 75 випадків;
Дніпропетровська область - 126 випадків;
Донецька область - 12 випадків;
Житомирська область - 285 випадків;
Закарпатська область - 233 випадки;
Запорізька область - 50 випадків;
Івано-Франківська область - 515 випадків;
Київська область - 166 випадків;
Кіровоградська область - 5 випадків;
Луганська область - 12 випадків;
Львівська область - 279 випадків;
Миколаївська область - 123 випадки;
Одеська область - 124 випадки;
Полтавська область - 75 випадків;
Рівненська область - 36 випадків;
Сумська область - 60 випадків;
Тернопільська область - 129 випадків;
Харківська область - 50 випадків;
Херсонська область - 24 випадки;
Хмельницька область - 6 випадків;
Черкаська область - 38 випадків;
Чернівецька область - 259 випадків;
Чернігівська область - 27 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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