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В Україні зафіксовано 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 1 353 особи, летальних випадків - 53
22 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 307 662 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 147 426 осіб, летальних випадків - 25 156.
В Україні зафіксовано 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 169 випадків;

Вінницька область - 328 випадків;

Волинська область - 75 випадків;

Дніпропетровська область - 126 випадків;

Донецька область - 12 випадків;

Житомирська область - 285 випадків;

Закарпатська область - 233 випадки;

Запорізька область - 50 випадків;

Івано-Франківська область - 515 випадків;

Київська область - 166 випадків;

Кіровоградська область - 5 випадків;

Луганська область - 12 випадків;

Львівська область - 279 випадків;

Миколаївська область - 123 випадки;

Одеська область - 124 випадки;

Полтавська область - 75 випадків;

Рівненська область - 36 випадків;

Сумська область - 60 випадків;

Тернопільська область - 129 випадків;

Харківська область - 50 випадків;

Херсонська область - 24 випадки;

Хмельницька область - 6 випадків;

Черкаська область - 38 випадків;

Чернівецька область - 259 випадків;

Чернігівська область - 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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22 02 2021 09:49
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