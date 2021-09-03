В Україні зафіксовано 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у м. Києві (201).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 201 випадок;
Вінницька область - 460 випадків;
Волинська область - 62 випадки;
Дніпропетровська область - 151 випадок;
Донецька область - 23 випадки;
Житомирська область - 71 випадок;
Закарпатська область - 195 випадків;
Запорізька область - 13 випадків;
Івано-Франківська область - 433 випадки;
Київська область - 162 випадки;
Кіровоградська область - 5 випадків;
Луганська область - 14 випадків;
Львівська область - 351 випадок;
Миколаївська область - 151 випадок;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 7 випадків;
Рівненська область - 53 випадки;
Сумська область - 69 випадків;
Тернопільська область - 97 випадків;
Харківська область - 196 випадків;
Херсонська область - 2 випадки;
Хмельницька область - 8 випадків;
Черкаська область - 28 випадків;
Чернівецька область - 409 випадків;
Чернігівська область - 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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