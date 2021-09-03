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В Україні зафіксовано 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 975 осіб, летальних випадків - 76
9 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 410 061 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 199 229 осіб, летальних випадків - 27 204.
В Україні зафіксовано 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у м. Києві (201).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 201 випадок;

Вінницька область - 460 випадків;

Волинська область - 62 випадки;

Дніпропетровська область - 151 випадок;

Донецька область - 23 випадки;

Житомирська область - 71 випадок;

Закарпатська область - 195 випадків;

Запорізька область - 13 випадків;

Івано-Франківська область - 433 випадки;

Київська область - 162 випадки;

Кіровоградська область - 5 випадків;

Луганська область - 14 випадків;

Львівська область - 351 випадок;

Миколаївська область - 151 випадок;

Одеська область - 63 випадки;

Полтавська область - 7 випадків;

Рівненська область - 53 випадки;

Сумська область - 69 випадків;

Тернопільська область - 97 випадків;

Харківська область - 196 випадків;

Херсонська область - 2 випадки;

Хмельницька область - 8 випадків;

Черкаська область - 28 випадків;

Чернівецька область - 409 випадків;

Чернігівська область - 37 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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09 03 2021 12:02
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