В Україні зафіксовано 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 975 осіб, летальних випадків - 76

9 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 410 061 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 199 229 осіб, летальних випадків - 27 204.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у м. Києві (201). Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 201 випадок; Вінницька область - 460 випадків; Волинська область - 62 випадки; Дніпропетровська область - 151 випадок; Донецька область - 23 випадки; Житомирська область - 71 випадок; Закарпатська область - 195 випадків; Запорізька область - 13 випадків; Івано-Франківська область - 433 випадки; Київська область - 162 випадки; Кіровоградська область - 5 випадків; Луганська область - 14 випадків; Львівська область - 351 випадок; Миколаївська область - 151 випадок; Одеська область - 63 випадки; Полтавська область - 7 випадків; Рівненська область - 53 випадки; Сумська область - 69 випадків; Тернопільська область - 97 випадків; Харківська область - 196 випадків; Херсонська область - 2 випадки; Хмельницька область - 8 випадків; Черкаська область - 28 випадків; Чернівецька область - 409 випадків; Чернігівська область - 37 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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