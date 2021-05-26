В Україні зафіксовано 3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 385 випадків;
Вінницька область - 97 випадків;
Волинська область - 64 випадки;
Дніпропетровська область - 277 випадків;
Донецька область - 149 випадків;
Житомирська область - 54 випадки;
Закарпатська область - 83 випадки;
Запорізька область - 219 випадків;
Івано-Франківська область - 54 випадки;
Київська область - 208 випадків;
Кіровоградська область - 73 випадки;
Луганська область - 68 випадків;
Львівська область -172 випадки;
Миколаївська область - 154 випадки;
Одеська область - 81 випадок;
Полтавська область - 61 випадок;
Рівненська область - 185 випадків;
Сумська область - 93 випадки;
Тернопільська область - 68 випадків;
Харківська область - 328 випадків;
Херсонська область - 176 випадків;
Хмельницька область - 93 випадки;
Черкаська область - 105 випадків;
Чернівецька область - 54 випадки;
Чернігівська область - 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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