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В Україні зафіксовано ​​3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 14 987 осіб, летальних випадків - 208
26 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 189 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 990 051 особа, летальних випадків - 49 893.
В Україні зафіксовано ​​3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 385 випадків;

Вінницька область - 97 випадків;

Волинська область - 64 випадки;

Дніпропетровська область - 277 випадків;

Донецька область - 149 випадків;

Житомирська область - 54 випадки;

Закарпатська область - 83 випадки;

Запорізька область - 219 випадків;

Івано-Франківська область - 54 випадки;

Київська область - 208 випадків;

Кіровоградська область - 73 випадки;

Луганська область - 68 випадків;

Львівська область -172 випадки;

Миколаївська область - 154 випадки;

Одеська область - 81 випадок;

Полтавська область - 61 випадок;

Рівненська область - 185 випадків;

Сумська область - 93 випадки;

Тернопільська область - 68 випадків;

Харківська область - 328 випадків;

Херсонська область - 176 випадків;

Хмельницька область - 93 випадки;

Черкаська область - 105 випадків;

Чернівецька область - 54 випадки;

Чернігівська область - 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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26 05 2021 09:33
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