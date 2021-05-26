В Україні зафіксовано ​​3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 14 987 осіб, летальних випадків - 208

26 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 189 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 990 051 особа, летальних випадків - 49 893.

Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 385 випадків; Вінницька область - 97 випадків; Волинська область - 64 випадки; Дніпропетровська область - 277 випадків; Донецька область - 149 випадків; Житомирська область - 54 випадки; Закарпатська область - 83 випадки; Запорізька область - 219 випадків; Івано-Франківська область - 54 випадки; Київська область - 208 випадків; Кіровоградська область - 73 випадки; Луганська область - 68 випадків; Львівська область -172 випадки; Миколаївська область - 154 випадки; Одеська область - 81 випадок; Полтавська область - 61 випадок; Рівненська область - 185 випадків; Сумська область - 93 випадки; Тернопільська область - 68 випадків; Харківська область - 328 випадків; Херсонська область - 176 випадків; Хмельницька область - 93 випадки; Черкаська область - 105 випадків; Чернівецька область - 54 випадки; Чернігівська область - 94 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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