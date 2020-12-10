В Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

5 жовтня (станом на 9:00) в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 3 774 нових випадки. Загалом проведено 2 397 905 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 145 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 7637 (+68) Волинська обл — 9791 (+146) Дніпропетровська обл — 8967 (+186) Донецька обл — 5699 (+50) Житомирська обл — 8464 (+138) Закарпатська обл — 10935 (+85) Запорізька обл — 5589 (+128) Івано-Франківська обл — 15379 (+182) Кіровоградська обл — 1325 (+21) м. Київ — 27693 (+196) Київська обл — 11309 (+213) Львівська обл — 22788 (+200) Луганська обл — 1852 (+26) Миколаївська обл — 4708 (+162) Одеська обл — 16770 (+165) Полтавська обл — 4621 (+244) Рівненська обл — 14696 (+203) Сумська обл — 7280 (+418) Тернопільська обл — 15992 (+194) Харківська обл — 25186 (+741) Херсонська обл — 1985 (+93) Хмельницька обл — 9011 (+219) Чернівецька обл — 16488 (+169) Черкаська обл — 5668 (+70) Чернігівська обл — 5621 (+103) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3 604 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19

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