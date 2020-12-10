В Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 7637 (+68)
Волинська обл — 9791 (+146)
Дніпропетровська обл — 8967 (+186)
Донецька обл — 5699 (+50)
Житомирська обл — 8464 (+138)
Закарпатська обл — 10935 (+85)
Запорізька обл — 5589 (+128)
Івано-Франківська обл — 15379 (+182)
Кіровоградська обл — 1325 (+21)
м. Київ — 27693 (+196)
Київська обл — 11309 (+213)
Львівська обл — 22788 (+200)
Луганська обл — 1852 (+26)
Миколаївська обл — 4708 (+162)
Одеська обл — 16770 (+165)
Полтавська обл — 4621 (+244)
Рівненська обл — 14696 (+203)
Сумська обл — 7280 (+418)
Тернопільська обл — 15992 (+194)
Харківська обл — 25186 (+741)
Херсонська обл — 1985 (+93)
Хмельницька обл — 9011 (+219)
Чернівецька обл — 16488 (+169)
Черкаська обл — 5668 (+70)
Чернігівська обл — 5621 (+103)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3 604 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19
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