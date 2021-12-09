В Україні зафіксовано 3 869 нових випадків
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 370 випадків;
Вінницька область – 77 випадків;
Волинська область – 89 випадків;
Дніпропетровська область – 278 випадків;
Донецька область – 188 випадків;
Житомирська область – 162 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 186 випадків;
Івано-Франківська область – 118 випадків;
Київська область – 149 випадків;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 131 випадок;
Львівська область – 379 випадків;
Миколаївська область – 49 випадків;
Одеська область – 215 випадків;
Полтавська область – 82 випадки;
Рівненська область – 110 випадків;
Сумська область – 91 випадок;
Тернопільська область – 135 випадків;
Харківська область – 341 випадок;
Херсонська область – 67 випадків;
Хмельницька область – 119 випадків;
Черкаська область – 124 випадки;
Чернівецька область – 251 випадок;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом