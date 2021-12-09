В Україні зафіксовано ​​3 869 нових випадків За минулу добу госпіталізовано - 1 102 особи, летальних випадків - 69, одужало - 1 738 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 370 випадків; Вінницька область – 77 випадків; Волинська область – 89 випадків; Дніпропетровська область – 278 випадків; Донецька область – 188 випадків; Житомирська область – 162 випадки; Закарпатська область – 38 випадків; Запорізька область – 186 випадків; Івано-Франківська область – 118 випадків; Київська область – 149 випадків; Кіровоградська область – 22 випадки; Луганська область – 131 випадок; Львівська область – 379 випадків; Миколаївська область – 49 випадків; Одеська область – 215 випадків; Полтавська область – 82 випадки; Рівненська область – 110 випадків; Сумська область – 91 випадок; Тернопільська область – 135 випадків; Харківська область – 341 випадок; Херсонська область – 67 випадків; Хмельницька область – 119 випадків; Черкаська область – 124 випадки; Чернівецька область – 251 випадок; Чернігівська область – 98 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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