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В Україні зафіксовано ​​3 869 нових випадків

За минулу добу госпіталізовано - 1 102 особи, летальних випадків - 69, одужало - 1 738 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
В Україні зафіксовано ​​3 869 нових випадків Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 89 випадків;

Дніпропетровська область – 278 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 186 випадків;

Івано-Франківська область – 118 випадків;

Київська область – 149 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 131 випадок;

Львівська область – 379 випадків;

Миколаївська область – 49 випадків;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 82 випадки;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 91 випадок;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 341 випадок;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 119 випадків;

Черкаська область – 124 випадки;

Чернівецька область – 251 випадок;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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12 09 2021 10:11
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