В Україні зафіксовано 3 983 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 1 767 осіб, летальних випадків - 46, одужало - 546 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 161 випадок; Вінницька область - 113 випадків; Волинська область - 98 випадків; Дніпропетровська область - 300 випадків; Донецька область - 134 випадки; Житомирська область - 171 випадок; Закарпатська область - 22 випадки; Запорізька область - 123 випадки; Івано-Франківська область - 127 випадків; Київська область - 103 випадки; Кіровоградська область - 10 випадків; Луганська область - 64 випадки; Львівська область - 246 випадків; Миколаївська область - 112 випадків; Одеська область - 319 випадків; Полтавська область - 14 випадків; Рівненська область - 70 випадків; Сумська область - 121 випадок; Тернопільська область - 215 випадків; Харківська область - 610 випадків; Херсонська область - 239 випадків; Хмельницька область - 291 випадок; Черкаська область - 43 випадки; Чернівецька область - 219 випадків; Чернігівська область - 58 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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