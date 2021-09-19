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В Україні зафіксовано 3 983 нові випадки коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 1 767 осіб, летальних випадків - 46, одужало - 546 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
В Україні зафіксовано 3 983 нові випадки коронавірусу Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 161 випадок;

Вінницька область - 113 випадків;

Волинська область - 98 випадків;

Дніпропетровська область - 300 випадків;

Донецька область - 134 випадки;

Житомирська область - 171 випадок;

Закарпатська область - 22 випадки;

Запорізька область - 123 випадки;

Івано-Франківська область - 127 випадків;

Київська область - 103 випадки;

Кіровоградська область - 10 випадків;

Луганська область - 64 випадки;

Львівська область - 246 випадків;

Миколаївська область - 112 випадків;

Одеська область - 319 випадків;

Полтавська область - 14 випадків;

Рівненська область - 70 випадків;

Сумська область - 121 випадок;

Тернопільська область - 215 випадків;

Харківська область - 610 випадків;

Херсонська область - 239 випадків;

Хмельницька область - 291 випадок;

Черкаська область - 43 випадки;

Чернівецька область - 219 випадків;

Чернігівська область - 58 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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19 09 2021 10:34
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