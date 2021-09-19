В Україні зафіксовано 3 983 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 161 випадок;
Вінницька область - 113 випадків;
Волинська область - 98 випадків;
Дніпропетровська область - 300 випадків;
Донецька область - 134 випадки;
Житомирська область - 171 випадок;
Закарпатська область - 22 випадки;
Запорізька область - 123 випадки;
Івано-Франківська область - 127 випадків;
Київська область - 103 випадки;
Кіровоградська область - 10 випадків;
Луганська область - 64 випадки;
Львівська область - 246 випадків;
Миколаївська область - 112 випадків;
Одеська область - 319 випадків;
Полтавська область - 14 випадків;
Рівненська область - 70 випадків;
Сумська область - 121 випадок;
Тернопільська область - 215 випадків;
Харківська область - 610 випадків;
Херсонська область - 239 випадків;
Хмельницька область - 291 випадок;
Черкаська область - 43 випадки;
Чернівецька область - 219 випадків;
Чернігівська область - 58 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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