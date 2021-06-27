В Україні зафіксовано ​​450 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 1 097 осіб, летальних випадків - 17

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 135 випадків; Вінницька область - 9 випадків; Волинська область - 9 випадків; Дніпропетровська область - 46 випадків; Донецька область - 3 випадки; Житомирська область - 19 випадків; Закарпатська область - 3 випадки; Запорізька область - 20 випадків; Івано-Франківська область - 5 випадків; Київська область - 37 випадків; Кіровоградська область - 4 випадки; Луганська область - 5 випадків; Львівська область - 9 випадків; Миколаївська область - 22 випадки; Одеська область - 39 випадків; Полтавська область - 5 випадків; Рівненська область - 9 випадків; Сумська область - 15 випадків; Тернопільська область - 7 випадків; Харківська область - 17 випадків; Херсонська область - 15 випадків; Хмельницька область - 2 випадки; Черкаська область - 8 випадків; Чернівецька область - 4 випадки; Чернігівська область - 3 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram -канал "Коронавірус_інфо"

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