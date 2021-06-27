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В Україні зафіксовано ​​450 нових випадків коронавірусу

За минулу добу одужало - 1 097 осіб, летальних випадків - 17
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях
В Україні зафіксовано ​​450 нових випадків коронавірусу Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 135 випадків;

Вінницька область - 9 випадків;

Волинська область - 9 випадків;

Дніпропетровська область - 46 випадків;

Донецька область - 3 випадки;

Житомирська область - 19 випадків;

Закарпатська область - 3 випадки;

Запорізька область - 20 випадків;

Івано-Франківська область - 5 випадків;

Київська область - 37 випадків;

Кіровоградська область - 4 випадки;

Луганська область - 5 випадків;

Львівська область - 9 випадків;

Миколаївська область - 22 випадки;

Одеська область - 39 випадків;

Полтавська область - 5 випадків;

Рівненська область - 9 випадків;

Сумська область - 15 випадків;

Тернопільська область - 7 випадків;

Харківська область - 17 випадків;

Херсонська область - 15 випадків;

Хмельницька область - 2 випадки;

Черкаська область - 8 випадків;

Чернівецька область - 4 випадки;

Чернігівська область - 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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27 06 2021 10:33
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