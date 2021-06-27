В Україні зафіксовано 450 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 135 випадків;
Вінницька область - 9 випадків;
Волинська область - 9 випадків;
Дніпропетровська область - 46 випадків;
Донецька область - 3 випадки;
Житомирська область - 19 випадків;
Закарпатська область - 3 випадки;
Запорізька область - 20 випадків;
Івано-Франківська область - 5 випадків;
Київська область - 37 випадків;
Кіровоградська область - 4 випадки;
Луганська область - 5 випадків;
Львівська область - 9 випадків;
Миколаївська область - 22 випадки;
Одеська область - 39 випадків;
Полтавська область - 5 випадків;
Рівненська область - 9 випадків;
Сумська область - 15 випадків;
Тернопільська область - 7 випадків;
Харківська область - 17 випадків;
Херсонська область - 15 випадків;
Хмельницька область - 2 випадки;
Черкаська область - 8 випадків;
Чернівецька область - 4 випадки;
Чернігівська область - 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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