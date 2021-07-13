В Україні зафіксовано 481 новий випадок коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 142 випадки;
Вінницька область - 6 випадків;
Волинська область - 3 випадки;
Дніпропетровська область - 15 випадків;
Донецька область - 53 випадки;
Житомирська область - 3 випадки;
Закарпатська область - 10 випадків;
Запорізька область - 9 випадків;
Івано-Франківська - 2 випадки;
Київська область - 20 випадків;
Кіровоградська область - 3 випадки;
Луганська область - 28 випадків;
Львівська область - 14 випадків;
Миколаївська область - 9 випадків;
Одеська область - 49 випадків;
Полтавська область - 20 випадків;
Рівненська область - 12 випадків;
Сумська область - 8 випадків;
Тернопільська область - 1 випадок;
Харківська область - 23 випадки;
Херсонська область - 13 випадків;
Хмельницька область - 6 випадків;
Черкаська область - 18 випадків;
Чернівецька область - 6 випадків;
Чернігівська область - 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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