В Україні зафіксовано ​​481 новий випадок коронавірусу За минулу добу одужало - 750 осіб, летальних випадків - 36

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 142 випадки; Вінницька область - 6 випадків; Волинська область - 3 випадки; Дніпропетровська область - 15 випадків; Донецька область - 53 випадки; Житомирська область - 3 випадки; Закарпатська область - 10 випадків; Запорізька область - 9 випадків; Івано-Франківська - 2 випадки; Київська область - 20 випадків; Кіровоградська область - 3 випадки; Луганська область - 28 випадків; Львівська область - 14 випадків; Миколаївська область - 9 випадків; Одеська область - 49 випадків; Полтавська область - 20 випадків; Рівненська область - 12 випадків; Сумська область - 8 випадків; Тернопільська область - 1 випадок; Харківська область - 23 випадки; Херсонська область - 13 випадків; Хмельницька область - 6 випадків; Черкаська область - 18 випадків; Чернівецька область - 6 випадків; Чернігівська область - 8 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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