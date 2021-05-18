В Україні зафіксовано 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 425 випадків;
Вінницька область - 44 випадки;
Волинська область - 135 випадків;
Дніпропетровська область - 220 випадків;
Донецька область - 428 випадків;
Житомирська область - 30 випадків;
Закарпатська область - 58 випадків;
Запорізька область - 265 випадків;
Івано-Франківська область - 73 випадки;
Київська область - 229 випадків;
Кіровоградська область - 40 випадків;
Луганська область - 111 випадків;
Львівська область - 118 випадків;
Миколаївська область - 186 випадків;
Одеська область - 148 випадків;
Полтавська область - 275 випадків;
Рівненська область - 425 випадків;
Сумська область - 113 випадків;
Тернопільська область - 65 випадків;
Харківська область - 259 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 103 випадки;
Черкаська область - 180 випадків;
Чернівецька область - 74 випадки;
Чернігівська область - 63 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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