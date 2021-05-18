В Україні зафіксовано 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 17 751 особа, летальних випадків - 285

18 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 160 095 випадків коронавірусної хвороби, із них одужало - 1 882 344, летальних випадків - 48 469.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 425 випадків; Вінницька область - 44 випадки; Волинська область - 135 випадків; Дніпропетровська область - 220 випадків; Донецька область - 428 випадків; Житомирська область - 30 випадків; Закарпатська область - 58 випадків; Запорізька область - 265 випадків; Івано-Франківська область - 73 випадки; Київська область - 229 випадків; Кіровоградська область - 40 випадків; Луганська область - 111 випадків; Львівська область - 118 випадків; Миколаївська область - 186 випадків; Одеська область - 148 випадків; Полтавська область - 275 випадків; Рівненська область - 425 випадків; Сумська область - 113 випадків; Тернопільська область - 65 випадків; Харківська область - 259 випадків; Херсонська область - 28 випадків; Хмельницька область - 103 випадки; Черкаська область - 180 випадків; Чернівецька область - 74 випадки; Чернігівська область - 63 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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