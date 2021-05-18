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В Україні зафіксовано 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 17 751 особа, летальних випадків - 285
18 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 160 095 випадків коронавірусної хвороби, із них одужало - 1 882 344, летальних випадків - 48 469.
В Україні зафіксовано 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Слебке місце коронавірусу / Unsplash

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 425 випадків;

Вінницька область - 44 випадки;

Волинська область - 135 випадків;

Дніпропетровська область - 220 випадків;

Донецька область - 428 випадків;

Житомирська область - 30 випадків;

Закарпатська область - 58 випадків;

Запорізька область - 265 випадків;

Івано-Франківська область - 73 випадки;

Київська область - 229 випадків;

Кіровоградська область - 40 випадків;

Луганська область - 111 випадків;

Львівська область - 118 випадків;

Миколаївська область - 186 випадків;

Одеська область - 148 випадків;

Полтавська область - 275 випадків;

Рівненська область - 425 випадків;

Сумська область - 113 випадків;

Тернопільська область - 65 випадків;

Харківська область - 259 випадків;

Херсонська область - 28 випадків;

Хмельницька область - 103 випадки;

Черкаська область - 180 випадків;

Чернівецька область - 74 випадки;

Чернігівська область - 63 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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18 05 2021 09:33
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